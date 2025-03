Beleggingstip van de week: CMB.Tech

CMB.Tech is sinds 1 oktober 2024 de nieuwe naam voor Euronav. De onderneming timmert aan de transitie van een pure olietankerrederij naar een leidinggevende speler in duurzame scheepvaart.

Onlangs sloot het bedrijf van de familie Saverys een akkoord met de scheepsmagnaat John Fredriksen voor de overname van het 40,8 procentbelang van diens vennootschap Hemen in de drogebulkrederij Golden Ocean. De transactie heeft tegen 14,94 dollar per aandeel Golden Ocean een waarde van 1,18 miljard dollar en zal in het tweede kwartaal worden afgerond. CMB.Tech is niet verplicht een volledig overnamebod op Golden Ocean te lanceren, maar zal op lange termijn investeren in de verdere uitbouw van de drogebulkvloot.

De vloot van CMB.Tech blijft uitbreiden. In het vierde kwartaal werden zeven nieuwe schepen geleverd, wat het totaal voor 2024 op twintig schepen brengt. Er werden drie Suezmax-schepen verkocht met een gezamenlijke boekhoudkundige winst van netto 70,93 miljoen dollar. In het eerste kwartaal werden twee nieuwe schepen geleverd, terwijl een winst van 46,52 miljoen dollar wordt gerapporteerd op de verkoop van nog drie schepen. Het orderboek van 2,05 miljard dollar bleef het voorbije kwartaal stabiel. Daar staat een uitstaande investering voor de toekomstige levering van bestelde schepen van 2,1 miljard dollar tegenover. De vloot zal evolueren van 109 schepen eind 2024 naar 155 eind 2026.

Het vierde kwartaal was een tegenvaller. De omzet viel met 15,9 procent terug tegenover het vierde kwartaal van 2023, van 268,8 miljoen naar 226 miljoen dollar. De gemiddelde dagverhuurtarieven op de spotmarkt voor de VLCC’s (very large crude carriers) daalden van 41.700 dollar in 2023 naar 37.400 dollar, en op jaarbasis van 47.600 dollar naar 44.600. Er was geen sprake van het typische positieve effect in het vierde kwartaal door het winterweer in het noordelijke halfrond. Voor de Suezmax-schepen bedroeg het daggemiddelde in het vierde kwartaal 38.300 dollar (42.800 dollar in hetzelfde kwartaal van 2023) en op jaarbasis was er een daling van 55.700 dollar naar 45.600 dollar. De drogebulkschepen haalden in het vierde kwartaal een gemiddeld dagtarief van 29.800 dollar, te vergelijken met 31.271 dollar in het derde kwartaal.

De bedrijfskasstroom of ebitda zakte van 474,4 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2023 naar 180,4 miljoen. De rebitda, zonder rekening te houden met de winsten op de verkoop van de schepen, daalde van 115,8 miljoen dollar in het derde kwartaal naar 109,3 miljoen. De gezuiverde nettowinst zakte van 36,7 miljoen dollar naar 22 miljoen. De totale winst viel beperkt terug, van 98,1 miljoen dollar naar 93,1 miljoen (48 dollarcent per aandeel). Het bedrijf keert geen dividend uit over het vierde kwartaal.

De vooruitzichten voor 2025 voor de VLCC’s zien er positief uit, maar voor de Suezmax-schepen noopt het opgelopen orderboek (16,5% van de bestaande vloot) tot meer voorzichtigheid. Bij het drogebulkvervoer is er voorzichtig optimisme door een verouderende vloot, een beperkt orderboek en een potentieel herstel van de vraag. De dagtarieven zullen in het eerste kwartaal voor beide segmenten lager uitvallen dan in het vierde kwartaal.

Conclusie

Het aandeel van CMB.Tech plooide de jongste weken onder de druk van de verzwakkende economische vooruitzichten stevig terug tot circa 0,6 keer de intrinsieke waarde. We verhogen het advies. Zonder stevige recessie achten we in de loop van de komende twaalf maanden een herstelbeweging richting 11 à 12 euro haalbaar.

koopwaardiggemiddeld1B8,17 euroCMBT BBBE0003816338Euronext Brussel1,8 miljard euro6,4-50%-18%