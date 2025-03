Deceuninck toont eens te meer veerkracht in uitdagende omstandigheden. Maar daar valt niks van terug te vinden in de beurskoers.

De gestegen rente, de afkoelende wereldeconomie en de oplopende geopolitieke onzekerheid hebben een einde gesteld aan een gigantisch boom in de bouwsector. Maar Deceuninck bewijst met zijn jaarresultaten over 2024 dat het zich erg goed heeft aangepast en aan winstgevendheid niet heeft moeten inboeten. Ook al staat de omzet voor het tweede jaar op rij onder druk en valt de omzetdaling in de tweede jaarhelft forser uit dan in het eerste jaarhelft.

Referentieaandeelhouder Francis Van Eeckhout schoof in de loop van vorig jaar de CEO-functie door naar Stefaan Haspeslagh, jarenlang de rechterhand van Luc Tack bij Tessenderlo/Picanol. Voor hem waren het de eerste jaarresultaten.

De omzet is met 4,5 procent teruggevallen. We evolueren van 866,1 naar 827,0 miljoen euro. De daling is omvangrijker dan beleggers hadden verwacht. Anderzijds is het niet onbegrijpelijk, gezien de moeilijkere marktomstandigheden. Deceuninck geeft aan in de cruciale markten (Europa, Noord-Amerika en Turkije) het marktaandeel weten te beschermen.

De omzetdaling leidde niet tot een lagere aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda). Die klom nog heel lichtjes van 117,9 miljoen euro in 2023 naar 118,1 miljoen euro vorig jaar (+0,2%). Het houdt in dat de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) omhoog gaat van 13,6 naar 14,3 procent voor 2024. Al werd daarmee niet het sterke niveau van 15,5 procent van het eerste halfjaar gehaald. In een tegenzittende marktomgeving (hogere lonen, lagere vraag, enzovoort) is dat bewonderenswaardig. Het is mee te danken aan een strikte kostenbeheersing en het verbeteren van de operationele prestaties.

Het nettoresultaat blijft toenemen van 13,6 miljoen euro in 2023 naar 15,9 miljoen euro (+16,5%) vorig jaar. Per aandeel komt het neer op een toename van 0,07 naar 0,10 euro. 80 procent daarvan wordt uitgekeerd als een dividend van 0,08 euro per aandeel, ondanks de stijging van de netto financiële schuld van 70,6 naar 85,1 miljoen euro. Maar dat blijft met 0,7 keer de aangepaste ebitda aan de lage kant. Halfweg het jaar ging de netto financiële schuld nog ruim boven 100 miljoen euro door het flink gestegen werkkapitaal, maar dat werkkapitaal normaliseerde in de tweede jaarhelft.

Geografisch zagen we een gemengd omzetbeeld: een behoorlijke achteruitgang door de verminderde activiteit in Europa, stabiliteit tot een lichte achteruitgang voor Noord-Amerika en aanhoudende groei voor Turkije en de opkomende landen. Heel opmerkelijk en belangrijk is de sterke opmars (+733% de voorbije drie jaar) van de koers van de beursgenoteerde Turkse dochter Ege Profil (87% Deceuninck). De beurswaarde van de participatie in Ege Profil bedraagt 323 miljoen euro, te vergelijken met de beurswaarden van 311 miljoen euro van Deceuninck zelf.

Conclusie

De groep toont eens te meer veerkracht in uitdagende omstandigheden. Maar daar valt niks van terug te vinden in de beurskoers. Het aandeel blijft zo te goedkoop tegen 0,9 keer de boekwaarde, 9 keer de verwachte winst 2025 en amper 3,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) versus bedrijfskasstroom (ebitda). Bovendien dekt de Turkse dochter de totale beurswaarde van Deceuninck. Een hogere marge blijkt niet gelijk te staan met een hogere beurswaardering. Deceuninck lijkt ons almaar nadrukkelijker een overnamekandidaat voor een private-equityspeler. Er is waarderingsmarge om een mooie premie boven op de koers te geven. Vandaar de promotie tot tip van de week.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 2,28 euro

Ticker: DECB BB

ISIN-code: BE0003789063

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 316,6 miljoen euro

K/w 2024: 10

Verwachte k/w 2025: 9

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: -6%

Dividendrendement: 3,6%