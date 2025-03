Bekaert is een ondergewaardeerde cashmachine

Bekaert heeft de jongste jaren zijn huiswerk gemaakt, maar beleggers plukken daar voorlopig de vruchten niet van. Een weerbarstige industriële conjunctuur staat een stevige herwaardering van het aandeel in de weg.

De fundamenten zijn nochtans gezond. Bekaert slaagt erin de winstmarges te beschermen, ook als de volumes en de omzet licht dalen. In 2024 daalde de omzet met bijna 9 procent, maar de marge op het niveau van de onderliggend bedrijfswinst hield stand op 8,8 procent, tegenover 9 procent in 2023. In 2019 bedroeg die marge nog 5,6 procent.

De stijgende margetrend is te danken aan een strategie die stoelt op de focus op producten met een hogere toegevoegde waarde en op een gedisciplineerde kostencontrole. Die aanpak kost soms volumes en omzet op korte termijn, maar maakt de business en de marges bestendiger, ook als de conjunctuur tegenzit. Tegen 2026 wil Bekaert een marge van 10 procent bereiken.

“De stabiliteit van onze winstmarges en de goede cashgeneratie in 2024 zien we als een nieuw bewijs dat onze strategie werkt”, zei CEO Yves Kerstens bij de presentatie van de jaarresultaten. De geconsolideerde omzet daalde met 8,6 procent tot 4 miljard euro, vooral door een mindere tweede jaarhelft. “Het vierde kwartaal toonde al wat beterschap”, zei Kerstens.

Voor 2025 verwacht het bedrijf een stabiele omzet bij op zijn minst dezelfde marges. De eerste helft van 2025 zal nog geplaagd worden door flauwte op de eindmarkten, maar Bekaert verwacht wat herstel in de tweede helft van het jaar.

Ook de kasstromen overleven relatief vlot de mindere conjunctuur. Bekaert verdiende vorig jaar een vrije kasstroom van 193 miljoen euro die gebruikt kan worden om de aandeelhouders te vergoeden. Bij een beurskapitalisatie van 1,97 miljard euro bedraagt het vrije kasstroomrendement dus ongeveer 10 procent. Dat is zeer aantrekkelijk. De vrije kasstroom laat toe het dividend te verhogen tot 1,9 euro per aandeel, wat 90 procent meer is dan in 2020. Het bedrijf is ook bezig met een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 200 miljoen euro. In de periode 2020-2025 zal Bekaert voor ongeveer 750 miljoen euro uitgekeerd hebben aan de aandeelhouders, wat overeenkomt met 40 procent van de huidige beurskapitalisatie. De balans blijft met een schuldgraad van slechts 0,5 keer de bedrijfscashflow zeer sterk. Bekaert is een ondergewaardeerde cashmachine.

De sterke fundamenten van het bedrijf zullen pas volop renderen als de conjunctuur opknapt en de volumes en omzet aantrekken. De opmars van de eigen producten met groeipotentieel loopt wat vertraging op. De vraag naar een component voor de productie van groene waterstof steeg slechts met 40 procent in plaats van de verhoopte verdubbeling. Beleidsonzekerheid en de annulering van een aantal projecten remt de productie van groene waterstof af. Bekaert beperkt het risico door de investeringen te koppelen aan de stijging van de vraag. Ook de vraag naar Dramix, een product op basis van staalvezels dat bij infrastructuurprojecten besparingen op staal en beton mogelijk maakt, haperde vorig jaar, maar het orderboek voor 2025 is goed gevuld.

Conclusie

Beleggers laten zich ontmoedigen door de zwakke industriële conjunctuur en de lagere omzet, maar verliezen de sterke fundamenten uit het oog. Stabiele winstmarges beschermen de kasstromen. De vrije kasstroom bedraagt een heel aantrekkelijke 10 procent van de beurskapitalisatie. De koers-winstverhouding is amper 7. Van zodra de conjunctuur verbetert, is Bekaert toe aan een stevig koersherstel. We behouden het koopadvies.



koopwaardiggemiddeld1B36,2 euroBEK BBBE0974258874Euronext Brussel1,97 miljard euro: 7-23%+7%5,2%