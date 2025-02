Barco verrast met hogere marges

Barco wist de voorbije kwartalen altijd te verrassen. Alleen ging het meestal om onaangename verrassingen, waardoor de koers was teruggevallen naar het laagste niveau sinds de zomer van 2016. Gelukkig was er bij de publicatie van de jaarcijfers meer reden tot juichen.

Barco blikt op een beter dan verwachte tweede jaarhelft terug. De groepsomzet lag met 946,6 miljoen euro 10 procent lager dan in 2023. Healthcare hield het best stand met een omzetdaling van 4 procent en een stijging van het aantal orders met 7 procent. Vooral in de Verenigde Staten blijft de vraag naar beeldschermen voor medische toepassingen hoog.

Enterprise was de slechtste leerling met een 16 procent lagere omzet en 18 procent minder orders. De vergadertool Clickshare krijgt steeds meer concurrentie. Entertainment presteerde steeds beter, maar zag de omzet over 2024 met 9 procent dalen en de orders met 7 procent afnemen. Vorige maand sloot Barco een groot contract af om meer dan 4.000 zalen uit te rusten met nieuwe laserprojectoren.

De verrassing kwam van de bedrijfswinst of ebitda, die op 120,8 miljoen euro landde. Dat was 15 procent minder dan een jaar eerder, maar een stuk boven de consensusprognose van 103,6 miljoen euro. Dat leverde een ebitda-marge op van 12,8 procent (13,6% in 2023), boven de verwachte 11 procent. Barco snoeide met 5 procent in de kosten, hoewel de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling op peil bleven. Opmerkelijk is de forse toename van de ebitda-marge in de tweede jaarhelft (16,7%) tegenover de eerste (8,1%). Dat wordt verklaard door hogere volumes en een betere productmix, maar het beeld wordt ook vertekend door een sale-and-lease-backoperatie van gebouwen in de VS. De nettowinst daalde naar 63 miljoen euro of 0,71 euro per aandeel, tegenover 80,2 miljoen euro of 0,89 euro per aandeel een jaar eerder.

Barco kampte vorig jaar met tegenvallende orders uit China, terwijl ook de Europese economie bleef sputteren. Enkel de VS bleven het goed doen, maar de plannen van president Trump om ook voor invoer uit de Europese Unie bijkomende tarieven te hanteren, werpt een schaduw over de vooruitzichten voor 2025. Per saldo daalden de bestellingen in 2024 met 7 procent naar 990,6 miljoen euro. De waarde van het orderboek bedroeg eind vorig jaar 563,7 miljoen euro.

Barco blijft financieel gezond met een nettoliquiditeitspositie van 259 miljoen euro tegenover 241 miljoen euro een jaar eerder. Dat komt omdat de vrije kasstroom met 110,3 miljoen euro een stuk hoger lag dan verwacht (40 miljoen euro). Dat was te danken aan een daling van het werkkapitaal waarbij de voorraden werden afgebouwd en Barco meer voorafbetalingen van klanten ontving. Ook de kapitaaluitgaven daalden naar 42,6 miljoen tegenover 54,4 miljoen euro vorig jaar.

Barco’s prognose voor 2025 is vaag. De groep gaat uit van een hogere omzet en een aantrekkende ebitda-marge, zonder daar cijfers op te kleven. Het dividend wordt verhoogd van 0,48 naar 0,51 euro per aandeel. Barco zet de cashpositie aan het werk met een programma voor aandeleninkopen. Daarvoor wordt tot 60 miljoen euro uitgetrokken.

Conclusie

Een hoger dividend en aandeleninkopen klinken als muziek in de oren van aandeelhouders. Barco was fors afgestraft, wat de enthousiaste koersreactie verklaart. Maar de macro-economische situatie blijft onzeker en Barco is ook kwetsbaar mocht het tot een tarievenoorlog komen met de Verenigde Staten. Vandaar dat we nog niet overgaan tot een adviesverhoging. Al is het aandeel nog niet duur tegen 5,5 keer de verwachte ebitda en een mooi dividendrendement van 4,5 procent.



houden/afwachtengemiddeld2B

Koers: 11,24 euro

Ticker: BAR BB

ISIN-code: BE0003790079

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,05 miljard euro

K/w 2024: 16

Verwachte k/w 2025: 12,5

Koersverschil 12 maanden: -34%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 4,5%