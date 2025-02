Automotive herstelt niet bij X-Fab

De tegenvallende cijfers van grootste klant Melexis een dag eerder hadden de toon al gezet voor het kwartaalrapport van X-Fab.

Vorig jaar had het halfgeleiderbedrijf al tot twee keer toe de prognoses voor omzet en ebitda-marges voor het boekjaar 2024 verlaagd. Zonder rekening te houden met een uitgestelde betaling werden die gehaald, zij het heel nipt.

In het vierde kwartaal daalde de omzet met 18 procent op jaarbasis naar 196,8 miljoen dollar. Automotive blijft veruit de grootste afdeling met een aandeel van ongeveer twee derde in de groepsomzet. De voorraadafbouw bij de klanten is nog niet achter de rug en zal volgens X-Fab nog een groot deel van 2025 een invloed hebben. De omzet van de afdeling daalde met 15 procent.

De industriële afdeling zag de omzet zelfs met ruim een derde afkalven en de medische afdeling bleef op jaarbasis stabiel. Vooral de vraag naar siliciumcarbide halfgeleiders (SiC) liet het afweten met een omzetdaling van 75 procent. Het aantal nieuwe orders voor SiC klom wel met 72 procent tegenover het vorige kwartaal.

De marge op de bedrijfswinst (ebitda) daalde zowel in het vierde kwartaal (21,1%) als over heel 2024 (23,1%) met 4 procent op jaarbasis. De nettowinst kelderde naar 0,47 dollar per aandeel tegenover 1,24 dollar een jaar eerder. X-Fab mikt voor het lopende kwartaal en het volledige boekjaar 2025 op een omzet van respectievelijk 195 tot 205 miljoen dollar en 820 tot 870 miljoen dollar. De ebitda-marge zou daarbij geleidelijk klimmen van 22 tot 25 procent in het eerste kwartaal naar gemiddeld 24 tot 27 procent over heel 2025.

Conclusie

X-Fab maakte duidelijk dat er in de eerste jaarhelft operationeel niet op veel beterschap hoeft te worden gerekend. Anderzijds komen er na een lange periode van voorraadafbouw altijd nieuwe bestellingen waarbij X-Fab zal kunnen profiteren van nieuwe productiecapaciteit. Bij cyclische bedrijven bodemt de koers meestal een tijdje voor de markt weer aantrekt. In combinatie met de lage waardering (0,6 keer de boekwaarde) is een eerste positie daarom verantwoord.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 4,63 euro

Ticker: XFAB FP

ISIN-code: BE0974310428

Markt: Euronext Parijs

Beurskapitalisatie: 610 miljoen euro

K/w 2024: 10

Verwachte k/w 2025: 8

Koersverschil 12 maanden: -48%

Koersverschil sinds jaarbegin: -6%

Dividendrendement: –