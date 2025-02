Argenx telt af naar 10 april

De jaarrapportering van argenx leverde geen grote verrassingen op. Op korte termijn is het uitkijken naar 10 april, de dag dat de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing voor de derde toedieningsvorm van Vyvgart valt.

De jaarrapportering van argenx leverde geen grote verrassingen op. Het biotechbedrijf had in januari al aangekondigd dat de omzet in het vierde kwartaal 737 miljoen dollar bedroeg, een stijging met 29 procent tegenover het derde kwartaal. Dat was een verpulvering van de gemiddelde analistenverwachting van 638 miljoen dollar en in absolute waarde met 164 miljoen kwartaal-op-kwartaal de grootste stijging ooit. De Verenigde Staten leverden 649 miljoen dollar omzet, of 32 procent meer dan in het derde kwartaal en 99 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2023.

De jaaromzet steeg met 84 procent, van 1,19 miljard dollar in 2023 tot 2,19 miljard. Daarvan kwam 1,9 miljard dollar uit de Verenigde Staten (1,05 miljard in 2023, +81%), 162 miljoen uit de rest van de wereld (73 miljoen; +122%), 89 miljoen uit Japan (55 miljoen, +62%) en 39 miljoen uit China (14 miljoen, +179%). De kosten voor administratie, verkoop en onderzoek en ontwikkeling bedroegen in het vierde kwartaal 583,2 miljoen dollar (515,2 miljoen in 2023) en op jaarbasis 2,04 miljard (2 miljard verwacht en 1,57 miljard in 2023). Voor 2025 wordt een stijging tot 2,5 miljard dollar verwacht.

De bedrijfswinst (ebit) bedroeg 103 miljoen dollar in het vierde kwartaal (-138,6 miljoen in 2023), met nog een beperkt verlies van 21,7 miljoen op jaarbasis (425 miljoen). Gezien het vooruitzicht van structurele nettowinst vanaf 2025, werd een eenmalige belastingopbrengst van 725 miljoen dollar geboekt. Daardoor bedroeg de nettowinst in het vierde kwartaal 774,2 miljoen dollar en 833 miljoen op jaarbasis (omgerekend 13,92 dollar per aandeel). De kaspositie steeg het voorbije jaar van 3,2 miljard naar 3,4 miljard dollar.

Argenx geeft nog geen aparte verkoopcijfers per goedgekeurde indicatie van Vyvgart, maar het is duidelijk dat de forse groeiversnelling vanaf het derde kwartaal vooral een gevolg is van de succesvolle commercialisatie van Vyvgart Hytrulo, de onderhuidse toedieningsvorm van Vyvgart, tegen de neuromusculaire ziekte CIDP, na de Amerikaanse goedkeuring in juli. Het aantal CIDP-patiënten in behandeling steeg van 300 eind september naar 1.000 eind december. Bovendien had 25 procent van de voorschrijvende artsen geen ervaring met efgartigimod, terwijl meerdere intussen ook hun eerste gMG-patiënten behandelen. De onderliggende groei in gMG blijft dan ook sterk, met plannen voor uitbreidingen naar bijkomende patiëntengroepen door de lopende fase III-studies naar seronegatieve MG-patiënten (resultaten in de tweede jaarhelft), oculaire en pediatrische MG (eerste jaarhelft van 2026).

Argenx geeft vol gas met de versnelling van de laat-klinische pijplijn.

Op korte termijn is het uitkijken naar 10 april, de dag dat de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing voor de voorafgevulde inspuiting valt, de derde toedieningsvorm van Vyvgart, die ook in de Verenigde Staten zelftoediening door gMG- en CIDP-patiënten zou toelaten. Dat wordt een belangrijke stap om meer Amerikaanse patiënten met Vyvgart te bereiken. Het Europese beoordelingsorgaan CHMP gaf onlangs al een positieve aanbeveling voor een Europese goedkeuring (beslissing in maart of april).

Argenx geeft vol gas met de versnelling van de laat-klinische pijplijn. Dit jaar zullen tien fase III-studies en tien fase II-studies (proof-of-concept) in uitvoering zijn, gespreid over efgartigimod, empasiprubart (ARGX-117) en ARGX-119. Daarnaast wordt volop werk gemaakt van de opstart van de eerste klinische studies met vier nieuwe moleculen: ARGX-109, ARGX-121, ARGX-213 en ARGX-220.

Conclusie

Het aandeel is na een verschroeiende rit van afgerond 350 euro in juni naar 650 euro in januari toe aan een adempauze. De resultaten en de vooruitzichten zijn schitterend en de waardering tegen een ondernemingswaarde van minder dan 10 keer de verwachte jaaromzet van 2025 is verre van overdreven. Bij een eventuele daling richting 550 euro verhogen we wellicht het advies, maar voorlopig blijft dat ‘houden’ (rating 2B).



houden/afwachtengemiddeld2B592,6 euroARGX BBNL0010832176Euronext Brussel36 miljard euro4440+61%-3%