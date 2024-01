Argenx overtuigt op JP Morgan-conferentie

Het aandeel maakte de helft van het koersverlies na de gefaalde fase III-studie in de huidziekte PV goed.

Beleggers keken met argusogen uit naar de presentatie van Tim Van Hauwermeiren, de CEO van argenx, op de JP Morgan Health Care Conference in San Francisco, de belangrijkste jaarlijkse conferentie in de sector. De buitengewone interesse was een gevolg van de twee tegenvallers met het kroonjuweel efgartigimod eind vorig jaar: de gefaalde fase III-studies met de subcutane toedieningsvorm in de bloedziekte ITP (immuun trombocytopenie) en de huidziekte pemphigus vulgaris of PV.



Van Hauwermeiren schetste drie strategische prioriteiten voor 2024. De eerste is meer patiënten bereiken met de FcRn-remmer Vyvgart. Argenx gaf voorlopige omzetcijfers over het vierde kwartaal vrij. Met 374 miljoen dollar lag de kwartaalomzet voor de achtste opeenvolgende keer boven de analistenconsensus. Op jaarbasis is er een omzet van 1,2 miljard dollar, te vergelijken met 400,7 miljoen in 2022. Daarmee bereikt Vyvgart het statuut van blockbuster, een geneesmiddel met een jaaromzet van minstens 1 miljard dollar. De consensus voor 2024 bedraagt 1,8 miljard dollar.



Argenx ziet mogelijkheden om meer patiënten vroeger in het ziekteproces te behandelen, daarbij geholpen door Vyvgart Hytrulo, de onderhuidse toedieningsvorm die in 2023 werd goedgekeurd in de Verenigde Staten en Europa. Daarnaast worden bijkomende goedkeuringen van Vyvgart verwacht in onder meer Zwitserland en Zuid-Korea, terwijl de verkoop in Europa, China en Canada nog goed en wel moet beginnen.



Vooral is er de verwachte goedkeuringsbeslissing van Vyvgart Hytrulo voor de neuromusculaire ziekte CIDP tegen de zomer in de Verenigde Staten. Het dossier werd voor het jaareinde ingediend en krijgt een versneld beslissingstraject van zes maanden.



Dit jaar komen er vijf fase II-studieresultaten met efgartigimod: in de eerste jaarhelft voor Sjögren en PC POTS en in de tweede jaarhelft voor drie subtypes van myositis. Daarnaast beslist het Japanse geneesmiddelenagentschap in het eerste kwartaal over de goedkeuring van Vyvgart in ITP. De marktverwachtingen zijn laag na de gefaalde subcutane studie in ITP.

Argenx heeft geen financiering meer nodig tot het winstgevend is.



Een tweede strategische prioriteit is de verdere ontwikkeling van de nieuwe moleculen die al in de klinische onderzoeksfase zitten: ARGX-117 of empasiprubart en ARGX-119. Met empasiprubart lopen al drie fase II-studies, en op de conferentie werden sterke fase II-resultaten gerapporteerd over het eerste van twee cohorten met patiënten met multifocale motorische neuropathie (MMN). De beslissing om een fase III-studie op te starten is al genomen. Met ARGX-119 starten dit jaar twee fase Ib/IIa-studies, in congenitale myasthenie (CMS) en amyotrofe laterale sclerose (ALS).



De derde prioriteit is het immunologisch innovatieprogramma. Uitstekend nieuws was dat Van Hauwermeiren, na enkele jaren zonder nieuwe kandidaat-moleculen, maar liefst vier nieuwe aankondigde. De bedoeling is voor het einde van 2025 voor de vier moleculen een aanvraag in te dienen om een eerste klinische studie op te starten.



Argenx beschikte eind 2023 over 3,2 miljard dollar cash en verwacht in 2024 ongeveer 500 miljoen te verbruiken. De topman gaf een duidelijk signaal aan de markt door voor het eerst expliciet te stellen geen extra financiering meer nodig te hebben tot argenx winstgevend zal zijn. We hadden eind vorig jaar aangegeven ons advies (houden, rating 2B) minstens te bestendigen tot na de JP Morgan-conferentie. Het aandeel maakte intussen de helft van het koersverlies na de gefaalde fase III-studie in PV goed. We hoorden een bijzonder ambitieuze en vertrouwensvolle topman en verhogen opnieuw het advies naar koopwaardig (rating 1B). Een eventuele hernieuwde koerszwakte verhoogt ironisch genoeg alsnog de kans op een overnamebod.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 345,80 euro

Ticker: ARGX BB

ISIN-code: NL0010832176

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 20,47 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -7%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: –