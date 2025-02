ArcelorMittal maakt een vreugdesprong

Het aandeel reageerde met een vreugdesprong van ruim 13 procent op de beter dan verwachte cijfers.

ArcelorMittal pakte uit met beter dan verwachte cijfers over het vierde kwartaal. De hoeveelheid verscheept staal steeg tegenover het vorige kwartaal van 13,4 miljoen tot 13,5 miljoen ton. Op jaarbasis is er een toename met 1,7 procent.

De bedrijfskasstroom of ebitda van 1,65 miljard dollar was een verbetering met 4,6 procent tegenover het derde kwartaal en beter dan de analistenverwachting van 1,53 miljard. Op jaarbasis zakt de ebitda met 19 procent tot 7,05 miljard dollar. De ebitda per ton zakte van 157 dollar in 2023 naar 130 dollar (122 dollar in het vierde kwartaal), maar blijft 46 procent hoger dan het gemiddelde in de periode van 2012 tot 2019.

De vergelijkbare nettowinst zakte van 488 miljoen naar 404 miljoen dollar (319 miljoen verwacht) en voor het volledige jaar van 4,87 miljard naar 2,33 miljard dollar.

Het brutodividend stijgt met 10 procent tot 55 dollarcent per aandeel. Het voorbije jaar kocht Arcelor 6,3 procent van de uitstaande aandelen in voor 1,3 miljard dollar, wat het totaal sinds september 2020 op 37 procent brengt. De nettoschuld steeg vorig jaar van 2,9 miljard naar 5,2 miljard dollar, onder meer door de overname van een belang van 28,4 procent in Vallourec.

De investeringen in groeiprojecten lopen door (1,4 tot 1,5 miljard voorzien in 2025). Door een groter dan voorziene uitbreiding van de ijzerertsmijn in Liberia is de verwachte impact op de ebitda van de groeiprojecten opgetrokken tot 1,9 miljard dollar na 2027.

De staalreus verwacht voor 2025 een herstel van de wereldvraag naar staal buiten China met 2,5 à 3,5 procent. Er wordt een toename van de eigen staalverschepingen verwacht.

Conclusie

Het aandeel reageerde met een vreugdesprong van ruim 13 procent op de beter dan verwachte cijfers. Het vooruitzicht op een herstel van de vraag stemt optimistisch. De waardering blijft laag tegen 0,45 keer de boekwaarde en 7,7 keer de verwachte winst voor 2025. We zien nog voldoende ruimte voor koersherstel richting 32 euro.



