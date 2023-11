Agfa-Gevaert is niet voor ongeduldige beleggers

Wanneer komt de heropstanding bij Agfa-Gevaert? Beleggers vragen het zich al jaren af. De eindeloze stroom dure herstructureringen, de aanhoudend zwakke winstgevendheid en de povere cashflows laten hen bijna moedeloos achter. De beurskapitalisatie van de beeldvormingsgroep is verschrompeld tot 230 miljoen euro. Dat lijkt een koopje, maar dit jaar is een aangepaste bedrijfswinst van 20 tot 30 miljoen euro het hoogst haalbare. Onderaan de streep staat nog een stevig nettoverlies. Door de zwakke cashflow blijft niets meer over van de nettokaspositie van 762 miljoen euro, na de verkoop van een groot deel van de Healthcare IT-divisie. De waardering van het bedrijf is dus zeker nog niet belachelijk goedkoop. Agfa heeft beloftevolle producten, die op termijn kunnen helpen de winstgevendheid te herstellen, maar voorlopig weegt de erfenis van het verleden nog te zwaar.

Ook de resultaten van het derde kwartaal laten beleggers tussen hoop en vrees zweven. De omzet daalde met 3 procent, tot 280 miljoen euro, wat slechter was dan verwacht. De winstgevendheid krabbelde echter overeind. Met een aangepaste bedrijfswinst van 17 miljoen euro en een onderliggende bedrijfswinst van 6 miljoen was het bedrijf op de afspraak. In dezelfde periode van vorig jaar dook de aangepaste bedrijfswinst nog 6 miljoen euro in het rood. Voor heel 2023 bevestigt het management dat de rendabiliteit op een hoger niveau zal liggen dan in 2022, dat eindigde met een aangepaste bedrijfswinst van 31 miljoen. Na negen maanden in 2023 staat die teller op 10 miljoen euro. Er is dus een uitstekend vierde kwartaal nodig, om 2022 te overtreffen.

Vooral in de divisie Healthcare IT, de medische beeldvorming voor ziekenhuizen, boekte het bedrijf margewinst in het derde kwartaal, dankzij een strikte kostenbeheersing en een betere productmix. De marge op het niveau van de bedrijfswinst steeg van 5,9 naar 8,5 procent. De omzet stagneerde, maar het orderboek blijft gezond. Over 2023 verwacht het bedrijf meer orders dan in 2022, wat de verdere omzetontwikkeling moet ondersteunen.

Ook in de divisie digital print en chemicals dikte de omzet in het derde kwartaal met 3,4 procent aan, tot 99 miljoen euro, bij een verder herstel van de marges. Met een aangepaste bedrijfswinst van 1,5 miljoen euro over de eerste negen maanden ligt echter nog veel werk op de plank voor deze divisie een stevige winstmotor wordt. Drukkerijen hebben investeringen uitgesteld, maar Agfa verwacht een herstel van de verkoop dit jaareinde.

De omzet van het waterstofmembraan Zirfon blijft sterk toenemen, bij aantrekkende marges dankzij prijsverhogingen en een efficiëntere productie. Die business droeg voor het eerst bij aan de winstgevendheid, maar er staan in 2024 hogere investeringsuitgaven op het programma, om de productiecapaciteit op te drijven. In Mortsel bouwt Agfa, wellicht met Europese subsidies, een nieuwe Zirfon-fabriek om de stijgende vraag op te vangen.

De radiologie-afdeling blijft kampen met een dalende omzet én weerbarstige marges. Gecentraliseerde aankooppraktijden wegen op de verkoop in China. Ook elders stellen klanten hun investeringsplannen uit, terwijl de kosten stijgen. “Het is onze meest uitdagende divisie”, zegt CEO Pascal Juéry.





Conclusie

Het derde kwartaal bracht een verdere, lichte afkalving van de omzet, maar ook een licht herstel van de winstgevendheid. De aangepaste bedrijfswinst zou dit jaar lichtjes moeten stijgen ten opzichte van 2022, maar dat vraagt een uitstekend vierde kwartaal. Beleggers wachten op de bevestiging van een mogelijk kentering. Het advies blijft ‘houden’.





Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 1,5 euro

Ticker: AGE:BB

ISIN-code: BE0003755692

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 230 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -47%

Koersverschil sinds jaarbegin: -44%

Dividendrendement: –