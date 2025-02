Aedifica komt in de voorbeeldportefeuille

Aedifica heeft een stevige balans, huurinkomsten op de lange termijn en een goede bezettingsgraad. Het heeft ook de trend mee.

Aedifica (635 locaties voor 49.400 bedden in 8 landen) had de winstverwachting voor het afgelopen boekjaar 2024 verhoogd naar 4,90 euro per aandeel. Het is uiteindelijk een winst van 234,6 miljoen euro (+7%) of 4,93 euro per aandeel geworden. De Europese speler in zorgvastgoed komt wel van 5,02 euro per aandeel in 2023. In de zomer van dat jaar voerde Aedifica een kapitaalverhoging door tegen 52 euro, waardoor het gewogen gemiddelde aantal aandelen in 2024 hoger lag dan in 2023.

De gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) blijft operationeel prima werken met een bezettingsgraad van 100 procent en een gemiddelde resterende looptijd van huurovereenkomsten van negentien jaar.

In januari kondigde Aedifica de verkoop van het grootste deel van de Zweedse portefeuille aan. Het verkoopt 22 zorglocaties voor 576 miljoen Zweedse kronen. De motivatie is de veel lagere rentabiliteit.

Op 31 december bedroeg de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 6,21 miljard euro tegenover 5,85 miljard euro eind 2023. De nettohuurinkomsten zijn op jaarbasis met 8 procent gestegen tot 338,1 miljoen euro. De schuldgraad stond eind december op een zeer redelijke 41,3 procent.

De nettoactiefwaarde voor de reële waarde van de indekkingsinstrumenten tegen een stijgende rente bedroeg 75,70 euro per aandeel, tegenover 73,86 euro eind 2023. Het dividend van 3,90 euro bruto per aandeel (3,80 euro in 2023) werd bevestigd.

De eerste prognose voor de winst in 2025 bedraagt 5,01 euro per aandeel. De gvv voorziet een dividend van 4,00 euro per aandeel.

Conclusie

Aedifica heeft een stevige balans, huurinkomsten op de lange termijn en een goede bezettingsgraad. Het heeft ook de trend mee: de Europese bevolking vergrijst verder. Daarom blijven we bij ons koopadvies. We zien weinig argumenten voor de onderwaardering van ruim 22 procent tegenover de intrinsieke waarde. We installeren een aankooplimiet voor de voorbeeldportefeuille, die tegen de openingskoers van donderdag zal worden gerealiseerd.



koopwaardiggemiddeld1B60,05 euroAED BBBE0003851681Euronext Brussel2,85 miljard euro1212+11%+7%6,5%