Adviesverhoging voor Syensqo

Midden december 2023 werd de Solvay-groep in tweeën gesplitst. Daarbij werden de groeiactiviteiten, waaronder kunststoffen voor herlaadbatterijen en lichte composietmaterialen voor de luchtvaartsector, samengebracht in Syensqo. De markt tilde het aandeel meteen de hemel in.

Maar de enthousiaste start matcht niet met de jaarcijfers 2024 en al evenmin met de vooruitzichten voor 2025. De markt reageerde met een koersverlies van meer dan 10 procent in één dag.

De omzet van 1,60 miljard euro in het vierde kwartaal levert een toename met 1,6 procent op jaarbasis op. Vooral de afdeling Oil & Gas heeft een beter kwartaal neergezet, met een omzetstijging op jaarbasis van 12 procent. Het vierde kwartaal levert ook een groei van de ebitda met 5,1 procent tot 298 miljoen euro. De ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) blijft op jaarbasis ongeveer stabiel: 18,6 tegenover 18,7 procent.

De vrije kasstroom zakt van 194 naar 159 miljoen euro in het vierde kwartaal. De jaaromzet bedraagt 6,56 miljard euro, een terugval met 2,8 procent tegenover 2023. De onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) laat een daling met 10 procent zien tot 1,41 miljard euro, wat een onderliggende ebitda-marge van 21,5 procent opbrengt. Dat is 170 basispunten minder dan de 23,7 procent over het boekjaar 2023.

Topvrouw Ilham Kadri kondigde aan dat het eerste kwartaal van 2025 in lijn zal liggen met het laatste kwartaal van vorig jaar, wat 15 procent onder de analistenconsensus ligt.

Conclusie

Van de euforie na de splitsing blijft niets meer over. Zowel 2024 als 2025 levert niet de resultaten op waar de markt op had gehoopt. Het dividend van 1,62 euro per aandeel voor het boekjaar 2024 en het onderzoek voor een tweede notering op Wall Street kunnen het koersverlies amper stelpen. Tegen 6 keer de verhouding van de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) en 11 keer de verwachte winst voor dit jaar is het aandeel redelijk gewaardeerd. We verhogen het advies.



koopwaardiggemiddeld1B67,48 euroSYENS BBBE0974464977Euronext Brussel7,17 miljard euro1311– 13%-3%2,4%