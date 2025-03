Ackermans & van Haaren zet recordcijfers en recordkoersen neer

De Antwerpse holding Ackermans & van Haaren (AvH) boekte in 2024 een nettowinst van 459,9 miljoen euro, 15,2 procent meer dan in 2023. Daarmee haalde AvH zijn doelstelling van ruim 400 miljoen euro jaarwinst, al bleef het onder de gemiddelde analistenverwachting van 481 miljoen.

Eens te meer was het segment Private Banking, met een belang van telkens 78,8 procent in Delen Private Bank en Bank van Breda, de sterkhouder. Het droeg 258,5 miljoen euro (+23,9%) bij aan de winst, waarvan 116,2 miljoen in de eerste jaarhelft (+22,6%). Het gecombineerde beheerd vermogen steeg met 19,1 procent, naar 77,7 miljard euro, terwijl de bruto-instroom van nieuwe fondsen klom van 4,7 miljard in 2023 naar 7,6 miljard. De gecombineerde brutobedrijfsopbrengsten stegen met 18 procent, tot 882 miljoen euro, en het nettoresultaat met 24 procent tot 328 miljoen.

Het segment Marine Engineering & Contracting leverde een nettowinst van 201,8 miljoen euro, 57 procent meer dan in 2023. De bagger en offshore-energiespecialist DEME (belang van 62,12%) droeg 176,5 miljoen euro bij (+79%) tot de nettowinst, dankzij een recordomzet van 4,1 miljard euro, een bedrijfskasstroom van 764,2 miljoen (+28%) en een nettowinst van 288,2 miljoen (+77%). De bouwgroep CFE koppelde een beperkte omzetdaling (-5,2%) tot 1,18 miljard euro aan een stijging van de nettowinst naar 24 miljoen (+5,3%).

Het segment Energie & Grondstoffen, met als belangrijkste participatie Sipef (belang van 41,4%), zag de bijdrage aan het nettoresultaat zakken van 24,6 tot 20,6 miljoen euro. Het vastgoedsegment met Nextensa (belang van 63,4%) boekte een negatieve winstbijdrage van 6,4 miljoen euro (+15,6 miljoen in 2023) door een afwaardering op de verkoop van twee winkelcentra in Luxemburg.

In het segment Growth Capital leidden negatieve waardeaanpassingen in de portefeuille en lagere meerwaarden tot een verlies van 14,6 miljoen euro, tegenover 21,7 miljoen winst in 2023.

Het eigen vermogen van AvH steeg tot 5,28 miljard euro, of omgerekend (zonder de 1,48% eigen aandelen in bezit) tot 161,58 euro per aandeel. Rekening houdend met het brutodividend van 3,4 euro per aandeel was dat een toename met 9,8 procent tegenover 2023, in lijn met de doelstelling van 10 procent.

De holding investeerde in 2024 245,9 miljoen euro, waarvan het gros in het vierde kwartaal: 138,2 miljoen in een nieuwe participatie (V.Group) en 41,4 miljoen extra in Van Moer Logistiek / Blue Real Estate. De participaties in Sipef (+15,1 miljoen euro tot 41,4%), Nextensa (12,4 miljoen tot 63,39%) en Camlin Fine Sciences (2,5 miljoen tot 7,99%; intussen 9,03%) zijn uitgebreid. 19,4 miljoen euro vloeide naar investeringen in lifesciences (waaronder Confo Therapeutics en Biotalys) en 6,1 miljoen naar groeikapitaal in Zuidoost-Azië. De desinvesteringen bleven beperkt tot 15,6 miljoen euro.

De nettokaspositie daalde het voorbije jaar van 517,5 tot 362,4 miljoen euro. Het dividend stijgt met 12 procent, tot 3,8 euro per aandeel, of een brutorendement van 1,9 procent. AvH verwacht in 2025 een verdere toename van het nettoresultaat.

Conclusie

Het aandeel overschreed na het cijferrapport voor het eerst kort de grens van 200 euro. De vooruitzichten blijven gunstig onder impuls van DEME (wegens het sterke orderboek) en Delen Private Bank en de Bank van Breda (omwille van verwachte groei van het beheerd vermogen en de nettowinst). De waardering is tegen circa 1,24 keer de boekwaarde niet overdreven. We bevestigen het neutraal advies.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2A

Koers: 199,20 euro

Ticker: ACKB BB

ISIN-code: BE0003764785

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 6,54 miljard euro

K/w 2024: 14

Verwachte k/w 2025: 12,5

Koersverschil 12 maanden: +27%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: 1,9%