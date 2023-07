Beursblog: kies voor deze tien degelijke groeiaandelen

Beleggen in populaire groeiaandelen is verleidelijk, maar meestal niet rendabel. Degelijke groeiaandelen zijn dat wel.

Als de geschiedenis ons één ding leert, is het dat beleggers voorzichtig moeten zijn met de groeiverhalen van topmanagers en beleggingsexperts die gouden bergen beloven. De meeste beleggers koesteren hoge verwachtingen bij groeiaandelen, maar als de voorgespiegelde winst uitblijft, blijken dure groeiaandelen met een hoge koers ten opzichte van de winst of de boekwaarde vaak een slechte belegging.

Uit academische studies komt naar voren dat beleggen in populaire groeiaandelen in de regel een verlieslatende strategie is. Het gebeurt meer dan eens dat beleggers de beurskoersen van groeiaandelen zodanig opdrijven, dat ze elk contact met de realiteit verliezen. Aandelen met een torenhoge koers-winstverhouding (k/w) of een opvallend hoge koers-boekwaardeverhouding (k/b) presteren vaak ondermaats, omdat beleggers te hooggespannen verwachtingen koesteren. Toch schuimen veel beleggers de aandelenmarkten af naar beloftevolle groeiaandelen. Maar eigenlijk moet je op zoek naar ‘degelijke’ groeiaandelen. Je maakt dan maximaal gebruik van de combinatie ‘groei’ en ‘waarde’.

Acht aandachtspunten

Er zijn acht punten waar u rekening mee moet houden. De eerste drie punten toetsen de winstgevendheid van de onderneming. De volgende twee punten evalueren de voorspelbaarheid en de laatste drie punten beoordelen de investeringsbereidheid van de onderneming.

Is het rendement op activa (nettowinst/balanstotaal) hoger dan het sectorgemiddelde? Is het cashrendement op activa (operationele kasstroom/balanstotaal) hoger dan het sectorgemiddelde? Is de operationele kasstroom hoger dan de nettowinst? Was de volatiliteit van het rendement op activa over de voorbije vijf jaar lager dan het sectorgemiddelde? Was de volatiliteit van de omzet over de voorbije vijf jaar lager dan het sectorgemiddelde? Zijn de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling als percentage van het balanstotaal hoger dan het sectorgemiddelde? Zijn de kapitaalinvesteringen als percentage van het balanstotaal hoger dan het sectorgemiddelde? Zijn de uitgaven voor marketing als percentage van het balanstotaal hoger dan het sectorgemiddelde?

Voor elk positief antwoord op de acht vragen krijgt het aandeel één punt. Is het antwoord overal ja, dan heeft het aandeel acht punten punten en is het misschien wel het volgende ASML, dat overigens vandaag maar vier punten scoort. Wanneer het antwoord telkens nee is, dan wordt het een dikke nul. Aandelen met nul punten staan garant voor beroerde rendementen. Aandelen met zes punten of meer zijn als belegging interessant, maar populaire groeiaandelen met nul of één punt laat u beter links liggen. Uit onderzoek komt naar voren dat de grootste mislukkingen vaak bedrijven zijn met een score van nul of één punt.

Tien degelijke groeiaandelen

Op Euronext Brussel en Amsterdam scoort geen enkel aandeel acht punten. Ook zeven punten is een brug te ver. Maar met een eindscore van zes punten kunnen we de volgende selectie van degelijke groeiaandelen voorstellen: Ahold Delhaize, AMG, D’Ieteren, EVS, KPN, Melexis, Philips, RELX, Shell en Wolters Kluwer.

