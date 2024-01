Beursblog: De AI-hype zal beleggers met de neus op de feiten drukken

De AI-hype stut al meer dan een jaar de wereldwijde beurzen. Beleggers die daarin meegaan dreigen vroeg of laat met de neus op een aantal fundamentele feiten te worden gedrukt, volgens sommigen.

Vorige week verscheen een lezenswaardig interview met Rob Arnott in de Financial Times. In Europa is hij weinig gekend, maar in de VS is Arnott een van de bekendere beleggingswijsgeren.

Hij staat kritisch tegenover verschillende recente beursontwikkelingen, zoals onder meer de hype rond AI. Mensen laten zich te veel door het AI-verhaal meeslepen en hebben te weinig oog voor de fundamentals. Wie meer wil lezen over het belang van die tweespalt voor beleggers raad ik het boek Narrative & Numbers aan van Aswath Damodaran.

De gelijkenissen met de internetzeepbel eind jaren 90 zijn stuitend, zegt hij. Als voorbeeld geeft hij Qualcomm, de Amerikaanse chipproducent. Tegen 1999 was Qualcomms koers maal 27 gegaan. Iedereen was ervan overtuigd dat het bedrijf een cruciale rol zou spelen in de uitrol van het internet en al wat online was.

Dat verhaal klopte wel, zegt Arnott, maar dat maakte Qualcomm toen daarom geen goede belegging. Na 2000 crashte het aandeel en moest je als belegger 18 jaar wachten vooraleer je weer op die koersniveaus van voor de crash zat. En dat terwijl het Qualcomm operationeel voor de wind ging. Heeft sindsdien zijn winsten verzestigvoudigd. Dus het verhaal zat goed, alleen ontspon het zich veel trager dan verwacht en waardoor de waarderingscijfers niet klopten.

Waarde vs. groei

Een ander stokpaardje van Arnott is waardebeleggen. Als fervent waardebelegger heeft al meermaals het uitsterven van die beleggingsstijl weerlegd. Het feit dat waardebeleggen het jaren slechter heeft gedaan dan groeibeleggen komt enkel doordat value in waardering steeds goedkoper is geworden tegenover growth. Want fundamenteel hebben de omzet, winsten en dividenden van value het even goed gedaan als growth in al die jaren, zegt hij. Dat maakt dat waarde-aandelen tegenover hun groei-evenknieën zelden zo goedkoop noteerden als nu. Alleen tijdens de dotcom-crisis en in 2020 was het verschil zo groot.

De rente is heel bepalend voor het koersrendement van groei- en waarde-aandelen. De eerste profiteren vooral van een lagere rente en de laatste van een hogere.

Maar daarnaast heeft onzekerheid rond inflatie een nog grotere impact op de twee beleggingsstijlen, stelt Arnott. Hoe meer onzekerheid rond inflatie, hoe beter value presteert. Dan rest de vraag hoe het met de inflatieverwachtingen gesteld staat. Momenteel zijn die in de VS redelijk ver teruggevallen en gaat de markt uit van een inflatie van 2,3 procent. Volgens Arnott is dat veel te laag gezien de vele onzekerheden er voor de economie sinds de eerste inflatie-opstoten zijn bij gekomen. Dat is momenteel zijn verhaal, en daar blijft het voorlopig bij, want de cijfers spreken hem op dit moment nog tegen.

