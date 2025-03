5 gouden tips om de Trends Beleggers Challenge te winnen

Zo verhoogt u uw winstkansen maximaal om de 10.000 euro in de wacht te slepen.

Uiteraard is er de olympische gedachte ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’. Gebruikt u de Trends Beleggers Challenge vooral om u over de drempel te helpen en in het echt te gaan beleggen, dan is de opzet van de wedstrijd meer dan geslaagd. De komende tien weken kunt u het allemaal gratis en zonder risico uittesten.

Maar de Trends Beleggers Challenge is ook een competitie: een beleggersspel waarmee een hoofdprijs van 10.000 euro is gemoeid en elke week 1.000 euro wordt toegekend aan de sterkste performer van die week. Hieronder vindt u vijf gouden tips om uw winstkansen te maximaliseren. Succes met de tips en tracht er uw voordeel mee te doen!

Tip 1: spreid… zo weinig mogelijk

Met een echte aandelenportefeuille moet u wél de nodige spreiding in acht nemen en niet alle eieren in dezelfde mand leggen. Maar in een competitie over slechts tien weken zal u wel risico’s moeten nemen om de hoofdprijs in de wacht te slepen. U moet minimaal in vijf aandelen beleggen en u kunt gaan tot maximaal twintig aandelen. Maar het is raadzaam onder de tien aandelen te blijven en zo fors mogelijk te gaan voor enkele aandelen waarin u voluit gelooft. Zo haalt u maximale winst als ze de prestaties leveren die u voor ogen heeft.

Tip 2: concentreer u op enkele sectoren

Als u bijvoorbeeld goede argumenten hebt om te geloven dat de olie- of de bankensector het goed zal doen de komende weken en maanden, koop dan niet een of twee olie- of bankwaarden, maar ga voluit en zoek naar vijf aandelen in die sector – Europese of Amerikaanse – om daar maximaal rendement uit te halen.

Tip 3: benut de beweeglijkheid van individuele aandelen

Niet alle honderden aandelen waaruit u kunt kiezen, bewegen even hard. Techaandelen en ook grondstoffenwaarden reageren doorgaans het meest op marktnieuws, maar ook op marktbewegingen. In het vakjargon zijn dat aandelen met een hoge bèta, een maatstaf voor de gevoeligheid aan marktbewegingen. Als een aandeel gemiddeld even hard beweegt als de index zelf, dan is de bèta gelijk aan 1. Als u gelooft dat de beurzen zullen stijgen, dan moet u op zoek naar aandelen met een bèta hoger dan 1, om uw winstkansen te maximaliseren. Denkt u echter dat de markten zullen zakken, pik er dan de aandelen met een lage bèta uit, zoals waarden uit de voeding- en drankensector of de nutssector. Dat zijn meer klassieke, stabiele sectoren.

Tip 4: hou de resultatenkalender in de gaten

Zeker in een relatief korte wedstrijd van tien weken zullen de bedrijfsresultaten mee over winst en verlies beslissen in de Trends Beleggers Challenge. De overgrote meerderheid van de bedrijven die opgenomen zijn in de scope van het spel, zullen in april en mei hun kwartaalcijfers publiceren. Daar zullen grote meevallers, maar ook grote teleurstellingen tussen zitten. Dat zal de aandelenkoersen van die bedrijven fors doen bewegen. Dus een gouden raad: hou de resultatenkalender in de gaten. Weet wanneer uw bedrijven in portefeuille resultaten bekendmaken en speel erop in!

Tip 5: neem tijdig winst

In een reële beleggingsportefeuille kan de beurswijsheid ‘let your profits run’ een gouden regel zijn. Maar in een wedstrijd geldt een andere wetmatigheid. Als bijvoorbeeld een van uw favoriete aandelen op 15 april betere resultaten publiceert dan u had gehoopt, dan wordt u beloond in de dagen na de bekendmaking. Maar de stijging op die cijfers zal natuurlijk niet aanhouden tot eind mei, wanneer de wedstrijd eindigt. Als de klim op een gegeven moment stilvalt, is het doorgaans raadzaam om de winst te verzilveren en uit te kijken naar een andere waarde die voor de volgende positieve verrassing kan zorgen.

