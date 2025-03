Trends Beleggers Challenge: terug naar 100.000 euro, posities blijven behouden

In de voorbije drie weken dat de proefperiode van de Trends Beleggers Challenge liep, lieten de beurzen een erg wisselend beeld zien. Duizenden deelnemers hebben er al van geproefd. Heel wat portefeuilles hebben fraaie winsten laten optekenen.

Anderen hebben met hun 100.000 euro (fictief) kapitaal verlies geleden. Maar dat maakt niet uit!

Reset op 100.000 euro

Aanstaande maandag, 24 maart, start de Trends Beleggers Challenge pas echt. De wedstrijd loopt vanaf de opening van de Europese beurzen, om 9 uur ’s ochtends, en tot en met vrijdag 30 mei 2025. Op maandag 24 maart start dus iedereen, ook uw portefeuille, weer met 100.000 euro. Met elke week, gedurende tien weken, een winnaar die 1.000 echte euro’s verdient en een uiteindelijke totaalwinnaar die de hoofdprijs van maar liefst 10.000 euro in de wacht sleept.

Posities blijven behouden

De aandelen die u geselecteerd had, blijven behouden. Als uw selectie enkel maar bedoeld was om te testen, dan moet u de nodige wijzigingen doorvoeren voor maandagochtend 9 uur. U kunt onbeperkt wijzigingen aanbrengen zolang u ten minste 5 en maximaal 20 aandelen in uw portefeuille opneemt. De posities moeten tussen 5 en 25 procent van de portefeuille bedragen. Het cashdeel mag ten hoogste 25 procent van de portefeuillewaarde uitmaken. Heel veel succes!