Trends Beleggers Challenge: ik kan niet kiezen! Wat nu?

Bent u nieuw op de beurs? Wilt u graag deelnemen aan de Trends Beleggers Challenge, maar overvalt u koudwatervrees bij de keuze van deelnemende aandelen? Dan hebben we goed nieuws voor u.

Als u dat wenst, kiest het platform zelf voor u de eerste aandelen. Die keuze gebeurt volledig willekeurig.

Minimaal vijf aandelen

U kunt de selectie op elk moment wijzigen. Zorg er wel voor dat u minimaal vijf en maximaal twintig aandelen kiest die noteren op een van de voorziene beurzen. In elk gekozen aandeel investeert u minimaal 5 procent en maximaal 25 procent van uw saldo. U moet minstens 75 procent van het bedrag in aandelen beleggen.

Abonnees hebben dubbele winstkansen

Deelnemers mogen slechts één portefeuille aanmaken, tenzij ze een abonnement op Trends, Trends-Tendances of Mijn Magazines aanhouden of dat opstarten tijdens de Trends Beleggers Challenge. In dat geval kunnen de deelnemers een tweede portefeuille aanmaken en verdubbelen hun winstkansen.

Speel hier mee met de Trends Beleggers Challenge en maak kans om de hoofdprijs ter waarde van 10.000 euro.