Vanaf nu ook ETF’s op Trends Beleggen Live

Ook de komende weken en maanden breiden we ons nieuwe beleggingsplatform Trends Beleggen Live verder uit. De laatste nieuwigheid is een aanbod van ETF’s of trackers.

Op Trends Beleggen Live kunt vanaf nu de populairste 59 ETF’s bij de Belgische beleggers van vorig jaar vinden en volgen. Een ETF of exchange-traded fund, ook wel een indextracker genoemd, is een passief beheerd beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt. Hieronder vindt u de lijst van de trackers met hun ISIN-code en tickersymbool. Maak er gebruik van en doe er uw voordeel mee. Als u ze bezit, dan kunt u ze opnemen in uw portefeuillemodule.

De redactie van Trends Beleggen speelt daarop in. We bespreken minstens één keer per week een ETF uit ons aanbod. Vandaag mag u op trends.be een bespreking verwachten van de iShares MSCI China ETF. Want niet alleen de Europese, maar ook de Chinese aandelen maken dit jaar een revival door.