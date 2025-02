Uitgelegd: wat is de Dogs of the Dow-strategie?

In de eerste weken van dit jaar presteerde de Dow Jones Industrial Average (DJIA) beter dan de S&P 500 en de Nasdaq. Hoog tijd om de Dogs of the Dow-strategie opnieuw onder de loep te nemen.

Die beleggingsstrategie, die in de afgelopen jaren wat in de vergetelheid is geraakt, richt zich op het selecteren van de aandelen met het hoogste dividendrendement in de Dow Jones Industrial Average, een index van dertig toonaangevende Amerikaanse bluechipbedrijven (bluechipaandelen zijn aandelen van grote, bekende bedrijven).

Drie stappen

De term ‘Dogs’ verwijst naar aandelen die recent slecht hebben gepresteerd, waardoor hun koers relatief laag is en hun dividendrendement hoog. De achterliggende gedachte is dat die ondergewaardeerde aandelen de potentie hebben om het komende jaar te herstellen.

De Dogs of the Dow-strategie is eenvoudig en vereist slechts drie stappen:

1. Aan het begin van elk jaar kies je de tien aandelen in de DJIA met het hoogste dividendrendement.

2. Je belegt een gelijk bedrag in elk van die tien aandelen.

3. Na een jaar herhaal je het proces, waarbij je de portefeuille aanpast op basis van de nieuwste dividendrendementen.

De strategie gaat ervan uit dat aandelen met een hoog dividendrendement wellicht tijdelijk ondergewaardeerd zijn omdat de koers relatief fors gezakt is. Omdat die bedrijven deel uitmaken van de Dow Jones, hebben ze vaak een sterke marktpositie en een stabiele financiële basis.

Gezien de marktomstandigheden en het sterke jaarbegin van de Dow Jones, is het wellicht een goed moment om de Dogs of the Dow-strategie opnieuw te overwegen.

Small Dogs

De strategie vereist geen complexe analyses of dagelijkse monitoring. De geselecteerde bedrijven behoren tot de best gevestigde ondernemingen in de Verenigde Staten. Beleggers ontvangen regelmatige dividenduitkeringen naast potentiële koerswinsten. Maar de strategie richt zich slechts op tien aandelen in de DJIA. Dat kan een zwak punt vormen en er is uiteraard geen garantie dat de aandelen zullen herstellen na de baisse.

Een bekende variant is de Small Dogs of the Dow-strategie, waarbij alleen de goedkoopste vijf aandelen uit de top tien worden geselecteerd. Die methode richt zich sterker op ondergewaardeerde aandelen en kan potentieel hogere rendementen opleveren, maar brengt ook meer risico met zich.

De strategie werd in 1991 populair gemaakt door Michael B. O’Higgins in zijn boek Beating the Dow. Historisch gezien heeft de Dogs of the Dow-strategie in bepaalde periodes beter gepresteerd dan de DJIA zelf. Van 1957 tot 2003 behaalde de strategie een gemiddeld jaarlijks rendement van 14,3 procent, vergeleken met 11 procent voor de DJIA. In de jongte tien jaar waren dit de winstgevende jaren: 2016, 2018, 2021, 2022. En dit de verliezende jaren: 2015, 2017, 2019, 2020, 2023. De strategie presteerde dus in vier van de tien jaar beter dan de DJIA, maar had ook jaren waarin het rendement aanzienlijk lager was, vooral tijdens marktdalingen zoals in 2020. Gezien de huidige marktomstandigheden en het sterke jaarbegin van de Dow Jones, is het wellicht een goed moment om de Dogs of the Dow-strategie opnieuw te overwegen.