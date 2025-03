Uitgelegd: wat bedoelt men met ‘dead cat bounce’?

Nu de beurzen sterk op en neer bewegen, vooral dat laatste, zou sprake kunnen zijn van een fenomeen dat experten een dead cat bounce noemen. In het Nederlands wordt het omschreven als een dodekattenstuit of tijdelijke opleving.

De term wordt in de financiële wereld gebruikt om een kortstondige stijging van de koers van een dalende belegging (zoals een aandeel of een index) te beschrijven, waarna de neerwaartse trend weer doorzet.

Korte valbreuk

De uitdrukking impliceert dat zelfs een dode kat zal stuiteren, als ze van een grote hoogte valt. Dat betekent niet dat de kat weer leeft – het is slechts een kortstondig, onhoudbaar herstel. Beleggers kunnen ten onrechte denken dat de koers herstelt, terwijl de onderliggende problemen die de daling veroorzaakten, nog steeds aanwezig zijn.

Dead cat bounces komen vaak voor in berenmarkten (dalende markten) of bij aandelen die sterk onder druk staan. Ze worden soms veroorzaakt door shortsellers die winst nemen, door technische correcties of door hoopvolle kopers die denken een koopje te kunnen doen. Beleggers kunnen zich laten misleiden door de tijdelijke stijging en denken dat de markt herstelt, terwijl het in werkelijkheid slechts een korte onderbreking is van de neerwaartse trend.

Valse hoop

Na de sterke stijging van de bitcoin naar bijna 20.000 dollar in december 2017, crashte de munt in 2018. Tijdens de daling waren er verschillende momenten waarop de bitcoin tijdelijk opveerde, soms met enkele duizenden dollars, voordat de neerwaartse trend doorzette en de bitcoin zelfs tot onder 4.000 dollar zakte.

Verschillende indicatoren kunnen wijzen op een dead cat bounce. Zo is het handelsvolume tijdens de opleving vaak klein, wat aangeeft dat er weinig overtuiging achter de stijging zit. Als de onderliggende problemen (zoals slechte bedrijfsresultaten of economische onzekerheid) niet zijn opgelost, is de kans groot dat de opleving tijdelijk is. Beleggers kijken ook vaak naar technische indicatoren, zoals weerstandsniveaus, om te bepalen of een opleving houdbaar is. Kortom, een dead cat bounce geeft valse hoop voor beleggers die denken dat een herstel is begonnen, terwijl het vaak slechts een pauze is in een langere neerwaartse trend.