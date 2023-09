Tip van de week: Avery Dennison

Het Amerikaanse Avery Dennison Corporation is een vooraanstaande speler in de verpakkingsindustrie, met 36.000 werknemers in ruim vijftig landen. De opkomende markten zijn goed voor 40 procent van de omzet. Die bedroeg 9,0 miljard dollar in 2022. Het bedrijf ontwerpt en produceert een breed scala aan materialen voor merkverpakkingen, waaronder folies, zelfklevende etiketten, tapes en slimme labels. Ruwweg 60 procent van de omzet komt van niet-duurzame consumptiegoederen, die minder conjunctuurgevoelig zijn. Kleding en industrie zijn goed voor 40 procent van de omzet.

Ondanks concurrentie van grote spelers als UPM Corporation en 3M heeft Avery Dennison op veel deelmarkten een competitief voordeel dankzij zijn schaalgrootte. Dat vertaalt zich in een ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) van 15,1 procent en een hoog rendement op het geïnvesteerde vermogen (17,4%).

Een belangrijk onderdeel van de strategie is een verdere uitbreiding naar markten met een hoge toegevoegde waarde. Die waren vorig jaar al goed voor 40 procent van de concernomzet, tegen 35 procent in 2019. Het gaat vooral om intelligente labels, voorzien van een RFID-chip. Daarmee kunnen producten op afstand worden geïdentificeerd en gevolgd. Avery Dennison is wereldwijd de grootste leverancier van RFID-chips en speelt met capaciteitsuitbreidingen in op de snel toenemende vraag. Een nieuwe fabriek in Mexico moet vanaf de tweede helft van 2024 bijdragen aan de groei. Het bedrijf ontwikkelt ook toepassingen voor de RFID-chips de voedingsindustrie en logistiek. De omzet van slimme labels gaat in 2023 al richting 1 miljard dollar en blijft de komende jaren naar verwachting met ruim 20 procent per jaar groeien. Mede daardoor denkt Avery Dennison in 2025 uit te komen op een ebitda-marge van meer dan 16 procent. In 2018 was dat nog 13,5 procent. Het bedrijf bevestigde dat het in de periode 2021-2025 een omzetgroei tegen constante wisselkoersen van ruim 5 procent en een toename van de winst per aandeel met 10 procent per jaar verwacht.

Dit jaar is de groei een stuk lager. Klanten bouwen hun voorraden af, met name in de kledingindustrie. In het eerste halfjaar bedroeg de omzet 4,2 miljard, tegen 4,7 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Op vergelijkbare basis kromp de omzet met 9,8 procent. Toch werd het halfjaarbericht positief onthaald. Avery Dennison zit in een tijdelijke cyclische dip en komt daar snel uit. Vooral dankzij kostenbesparingen steeg de winst per aandeel in het tweede kwartaal vergeleken met het eerste, en het bedrijf verwacht die lijn te kunnen doortrekken. Volgend jaar denkt het weer minstens 10 dollar per aandeel te verdienen, ruim boven het niveau van 2022 (9,15 dollar).

De labelproducent blijft ook eigen aandelen inkopen. In vijf jaar is het aantal uitstaande aandelen met 8 procent gedaald, wat de winst per aandeel doet groeien. Bovendien stijgt het dividend dit jaar met ruim 8 procent, naar 3,18 dollar per aandeel. In vijf jaar is het met bijna 60 procent toegenomen. Dat ruimhartige beleid loopt geen gevaar. De verhouding nettoschuld/ebitda is wel opgelopen naar 2,75, maar ze komt wellicht snel weer in de beoogde vork van 2,3 tot 2,6.

Conclusie Beleggers putten vertrouwen uit de verwachting van het bestuur dat de marktdip tijdelijk is. De uitstekende spreiding van de activiteiten, sterke posities in opkomende landen en de groeimogelijkheden van slimme labels maken van Avery Dennison een aantrekkelijke speler in de verpakkingsindustrie.