Premieverhogingen helpen Europese herverzekeraars

Nog niet alle facturen van dakdekkers en ramenzetters zullen zijn betaald, maar naar schatting heeft de storm Ciarán begin november voor ongeveer 1,3 miljard euro verzekerde schade aangericht in Noordwest-Europa. Het is al de achtste keer dit jaar dat extreem weer in onze regio de verzekeraars opzadelt met een schadepost van 1 miljard euro en meer. Dat is een forse stijging ten opzichte van vroeger, toen vier of vijf keer al uitzonderlijk was.



Fors hogere premies

Maar voor herverzekeraars vormt de klimaatverandering, behalve een groeiend risico, ook een mooie kans. In combinatie met de hoge inflatie van 2022 en begin 2023, biedt het ogenschijnlijk toenemende klimaatrisico ruimte om de verzekeringspremies stevig te verhogen. In sommige gevallen nemen die prijsverhogingen extreme vormen aan. In de Verenigde Staten schoten de premies voor vastgoed waarvoor in het verleden al een beroep is gedaan op de verzekering voor natuurrampen, in de loop van dit jaar met 30 tot 50 procent omhoog.

Die oplopende premies vertalen zich overigens niet automatisch in veel hogere inkomsten. Bij Münchener Rück lagen de inkomsten bij de herverzekeringstak voor schade en ongevallen met 20,0 miljard euro over de eerste negen maanden van 2023 bijvoorbeeld nog geen 4 procent hoger dan in dezelfde periode van 2022. Een belangrijke reden is dat het bedrijf ervoor koos enkele aflopende contracten niet te verlengen, omdat het heel selectief is in de keuze van welke risico’s het wil nemen. In combinatie met een goede spreiding over verschillende activiteiten – de onderneming heeft ook een reguliere schadedivisie en een aparte herverzekeringstak voor levens- en ziektekosten – zorgt het goede risicomanagement ervoor dat Münchener Rück een minder riskante belegging is dan het zou lijken op basis van het onvoorspelbare karakter van grote schade-uitkeringen en de gevoeligheid voor het beursklimaat met een beleggingsportefeuille van 225 miljard euro.



Groter is beter

Als grootste speler in de sector heeft de onderneming een streepje voor. In de herverzekeringsbranche brengt schaalgrootte duidelijke voordelen met zich. In de eerste plaats kunnen grotere partijen door hun omvang meer omvangrijke risico’s afdekken dan kleinere spelers. Daar komt bij dat hun risicomodellen geavanceerder zijn dan die van minder grote partijen. Het goed inprijzen van risico’s is op de lange termijn de sleutel tot een aantrekkelijk rendement op het geïnvesteerde vermogen. In dat opzicht mikt Münchener Rück, als onderdeel van de Ambition 2025-strategie, op een rendement van 14 tot 16 procent op het geïnvesteerde vermogen. Over de eerste negen maanden van dit jaar lag het rendement op 16,5 procent.

Dat is een indrukwekkende prestatie, aangezien de kapitaalbuffer aan de hand waarvan dat rendement berekend wordt, behoorlijk groot is. Aan het einde van het derde kwartaal kwam de Solvency II uit op 271 procent. De onderneming streeft naar een niveau tussen 175 tot 220 procent. Er is dus volop ruimte om kapitaal met aandeelhouders te delen. Dat gebeurt al via een dividend, dat over het lopende jaar uitkomt op 12,50 euro per aandeel. Dat brengt het geschatte dividendrendement op 3,3 procent. De ruime buffer en het oplopende bedrijfsresultaat maken het mogelijk om de uitkering de komende jaren sneller op te schroeven dan de gemiddelde groei van 5 procent, zoals die sinds 2006 gebruikelijk was.



Onderscheid

Na Münchener Rück zijn Swiss Re en Hannover Rück de grootste spelers in de sector. Het laatstgenoemde bedrijf is in zekere zin een net iets kleinere versie van de grote branchegenoot, met een selectief risicobeleid. Swiss Re onderscheidt zich met een iets minder behoudende strategie dan zijn Duitse branchegenoten. Tijdens de financiële crisis van 2008 kwam de onderneming in de problemen, omdat de verliezen op het uitlenen van effecten snel opliepen. Inmiddels beheerst Swiss Re dat soort risico’s veel beter, maar het iets avontuurlijker karakter komt tot uitdrukking in een relatief hoge combined ratio (94,3% in eerste negen maanden van 2023). In goede tijden, zoals het lopende jaar, leidt die strategie tot mooie winsten.

Münchener Rück is sectorfavoriet

Het dividendrendement van 6,3 procent maakt Swiss Re tot het meest geschikte aandeel voor inkomstenbeleggers die enig risico niet schuwen. Die groep moet er echter wel rekening mee houden dat de resultaten sterker fluctueren dan bij de Duitse branchegenoten. In 2020 boekte de onderneming bijvoorbeeld nog een verlies van 878 miljoen euro. De hoge kapitaalbuffer zorgt er wel voor dat rode cijfers in de toekomst niet direct hoeven te leiden tot het verlagen of overslaan van de dividenduitkering. Voor het lopende jaar komt de koerswinst (k/w) uit op 10. Daarmee is Swiss Re iets goedkoper dan Münchener Rück (11 keer) en Hannover Rück (bijna 14 keer).

Die waarderingen liggen overigens ongeveer een punt hoger dan het historisch gemiddelde, aangezien de beurskoersen nog sneller zijn opgelopen dan de winst. Münchener Rück is door de schaalomvang en de degelijke, voorzichtige strategie onze favoriet in de sector.