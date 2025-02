Nederlandse chipsector niet bang van DeepSeek

De jaarcijfers van ASML kwamen enkele dagen na het bommetje dat het Chinese DeepSeek onder de tech- en chipmarkt legde. De cijfers leverden in dat kader een meevaller op. Een blik op het aandeel en de andere grote Nederlandse branchegenoten ASMI en Besi.

De kwartaalomzet van ASML lag met 9,3 miljard euro 28 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Voor het volledige boekjaar 2024 bedroeg de omzetgroei 2,6 procent. In de laatste drie maanden van het jaar wist ASML voor 7,1 miljard euro aan nieuwe orders in de wacht te slepen, het dubbele van de analistenverwachting.

Ondanks de ontwikkelingen rond DeepSeek houdt ASML vast aan zijn verwachtingen voor de middellange termijn. De verkopen van de halfgeleidermarkt zullen tegen 2030 naar schatting boven 1.000 miljard dollar uitkomen, wat een gemiddelde groeivoet van 9 procent voor de markt zou betekenen in de periode 2025-2030. Het management verwacht dat de EUV-lithografiesystemen in dezelfde periode met dubbele cijfers zullen groeien. Tegen 2030 rekent ASML op een omzet tussen 44 en 60 miljard euro, met een brutomarge van 56 tot 60 procent. Die verwachting wordt onderbouwd door de toenemende vraag naar geavanceerde chips uit verschillende sectoren. Naast AI-modellen denken we daarbij onder andere aan de auto van de toekomst, die volledig elektrisch en waarschijnlijk autonoom zal rijden.

Ook het aantal slimme apparaten dat met het internet is verbonden, zal blijven groeien. En dan hebben we het nog niet gehad over de vraag naar chips uit onder andere de hoek van de smartphones, militaire toepassingen, energie-efficiëntie, de gezondheidszorg en cyberveiligheid. We denken dat tegen 2030 een omzet van 55 miljard euro tot de mogelijkheden behoort, met een brutomarge van meer dan 50 procent. Als ASML ondertussen gestaag blijft doorgaan met de inkoop van eigen aandelen, lijkt een winst per aandeel van 55 euro tegen 2030 in het verschiet te liggen.

Kleinere sectorgenoten

Ook voor de kleinere sectorgenoten ASMI en Besi zijn we niet erg bezorgd door de komst van het Chinese DeepSeek. Beide ondernemingen blijven goed geplaatst om te profiteren van de technologische veranderingen in de halfgeleiderindustrie.

De machines van ASMI, de wereldmarktleider in atomic layer deposition, zullen naar verwachting in groten getale ingezet worden voor nieuwe transistorstructuren, van FinFET tot gate-all-around. De sterke vraag naar die technologie werd al bevestigd door een sterke orderintake in het derde kwartaal. We rekenen erop dat ASMI de komende jaren nieuwe winst- en omzetrecords zal boeken. Bij een geschatte koers-winstverhouding voor 2026 van 25 blijft het aandeel het aanhouden waard.

Besi kan op zijn beurt profiteren van een hogere vraag naar de verbindingstechnologie hybrid bonding, waarmee het wereldmarktleider is. Van die technologie wordt verwacht dat de grootste chipproducenten ter wereld ze de komende jaren steeds meer zullen inzetten. Tellen we het herstel in onder andere de eindmarkten van de smartphones en de pc’s, dat vroeg of laat zal komen, daarbij op, dan liggen ook bij Besi nieuwe records in het verschiet. Een extra aantrekkelijk kantje voor het aandeel is dat Besi door analisten met regelmaat als overnamekandidaat wordt genoemd, gezien ook de eerder bescheiden beurskapitalisatie van ruim 10 miljard euro.