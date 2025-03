Morningstar Awards: dit zijn de beste fondsen van 2024

Jaarlijks rijkt de fondsenspecialist Morningstar prijzen uit voor de beste fondsen in verschillende categorieën. Fondsbeheerders die tegen de stroom in durfden te gaan, vallen in de prijzen dit jaar.

Voor beleggers was 2024 een buitengewoon jaar, waarin de financiële markten goed presteerden, maar ook de politieke en geopolitieke onrust toenam. De beste beleggingsfondsen surften vorig jaar mee op het Amerikaanse momentum en hebben zo sterke resultaten neergezet. De winnaars van de Morningstar Awards zijn voorzichtiger in hun verwachtingen voor 2025, omdat ze de economische onzekerheid zien toenemen.

De lijst met de winnaars bevat een flink aantal fondsen die ook voordien al eens een Morningstar Award in de wacht sleepten.

Gemengde fondsen in euro

Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT

• ISIN-code: LU1038809395

In de categorie van de gemengde fondsen maakt een oude bekende een comeback. Nadat het in 2016 de Morningstar Awards had gewonnen en uitgroeide tot een van de populairste flexibele fondsen onder Belgische beleggers, is Flossbach von Storch Multiple Opportunities ook de winnaar van de editie 2025, met een prestatie van 9,2 procent vorig jaar. Daarmee zette het fonds over de afgelopen tien jaar een jaarlijkse stijging van 4,6 procent neer. De daling van 13 procent in 2022 is al ruimschoots verteerd.

Bert Flossbach, die het fonds al jarenlang beheert, waarschuwt beleggers voorzichtig te blijven, gezien de politieke onzekerheid, maar tegelijk is het moeilijk níét in te zetten op de Verenigde Staten. “Ondanks alle politieke turbulentie is 2024 verrassend goed geweest voor beleggers”, stelt hij vast. De MSCI World-index, die voor meer dan 70 procent uit Amerikaanse aandelen bestaat, noteerde een winst van 26,6 procent. De goudprijs, vaak de barometer voor geopolitieke onzekerheid, steeg met bijna 36 procent.

‘De waarderingen zijn heel hoog opgelopen. Dat heeft het risico op een correctie van de Amerikaanse markt doen toenemen’ Bert Flossbach, Flossbach von Storch

“Sinds begin 2025 blijft ons fonds profiteren van zijn indirecte blootstelling aan de goudprijs en presteert het beter dan de MSCI World-index”, zegt Bert Flossbach. “Aandelen bleven zorgen voor het grootste deel van de winst van de portefeuille. De verkoopgolf die de Chinese AI-speler DeepSeek teweegbracht, bracht een herstel van de consumenten-, farmaceutische en financiële aandelen op gang. Onze positie in obligaties hebben we onlangs afgebouwd, omdat we onze belegging in vervallende Europese overheidsobligaties niet hebben verlengd. Tegelijk hebben we onze positie in niet-fysiek goud opgetrokken tot 10 procent.”

Bert Flossbach wijst er ook op dat de omgeving onzeker blijft, onder meer door het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De Federal Reserve reageert voorzichtiger op de opverende inflatie en de initiatieven van de president. “Voor een Goudlokjes-scenario moet de economische groei solide blijven, moeten de inflatie en de rente dalen en de winsten op koers blijven.”

Beleggers beginnen voor het eerst vraagtekens te zetten bij de koerswinsten van sommige Amerikaanse aandelen, zegt Bert Flossbach. “De waarderingen zijn heel hoog opgelopen. Dat heeft het risico op een correctie van de Amerikaanse markt doen toenemen.”

De beheerder merkt op dat de winsten van de bedrijven in de S&P 500-bedrijven sinds 2015 zijn verdubbeld, terwijl hun aandelenkoersen zijn verdrievoudigd. Het toekomstpotentieel van indexen zoals de S&P 500 en de MSCI World is nu bescheidener. “Ze kunnen hun status van veilige haven voor wereldwijde beleggers verliezen. Omgekeerd krijgen ondergewaardeerde aandelen, die niet tot ’s werelds grootste kapitalisaties behoren, een groter stijgingspotentieel.”

Die waarschuwingen ten spijt, blijft het moeilijk om te gokken tegen de Verenigde Staten, waar bijvoorbeeld 42 procent van de wereldwijde uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling worden gedaan. “De ondernemingsgeest blijft erg sterk in de Verenigde Staten, die talent van over de hele wereld aantrekken, en waar veel technologiebedrijven zijn opgericht of gecreëerd door migranten”, zegt de beheerder.

Wat betreft goud, een beleggingscategorie die het fonds altijd al heeft ingezet om zijn blootstelling aan risico’s op de financiële markten te beperken, wijst Bert Flossbach erop dat het edelmetaal blijft profiteren van de sterke vraag uit China. “In het huidige geopolitieke klimaat wordt goud gezien als een veiligere belegging dan Amerikaans overheidspapier.”

Wereldwijde-aandelenfondsen

Amundi MSCI World ETF Distribution

• ISIN-code: FR0010315770

In de categorie wereldwijde-aandelenfondsen kwamen drie totaal verschillende beheermethoden als de beste uit de bus. De winnaar werd Amundi MSCI World ETF Distribution, een indexfonds dat de MSCI World-index schaduwt. Die haalde in 2024 een rendement van 26 procent. Over de afgelopen tien jaar zette het fonds een stijging van meer dan 10 procent op jaarbasis neer.

Met een beheerd vermogen van meer dan 9 miljard euro en een Morningstar-rating van vijf sterren blijft dit indexfonds een aantrekkelijk product voor beleggers die op zoek zijn naar een snelle wereldwijde belegging in de financiële markten. De samenstelling van de benchmarkindex is sterk gericht op grote Amerikaanse aandelen, met Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta als de top vijf van de belangrijkste posities. De ETF is ook sterk blootgesteld aan de dollar (73% van de activa) en technologie (25%).

Belangrijk om te weten is dat het fonds een synthetische indexreplicatiemethode hanteert: het koopt de aandelen in de MSCI World-index niet, waardoor de kosten laag blijven.

Onder de laureaten bevindt zich ook het Capital Group New Economy Fund (ISIN-code: LU2050929863). Dat fonds hanteert een unieke beleggingsfilosofie: de activa zijn verdeeld over meerdere beheerders, die elk onafhankelijk hun strategie volgen. Er is een beloningssysteem dat hen aanmoedigt een langetermijnaanpak te hanteren. Dit fonds bestaat al sinds 1983 en beheert meer dan 37 miljard dollar. In dollar haalde het een rendement van meer dan 10 procent in de afgelopen tien jaar

Het nummer drie in de categorie van de wereldwijde-aandelenfondsen is AXA World Funds – Sustainable Equity QI A Distribution (ISIN-code: LU1774150061). De beheerders mikken op kwaliteit (winstgroei en een gezonde balans) en lage volatiliteit, waardoor ze de risico’s beperken en tegelijk kunnen profiteren van koersstijgingen.

‘Door te beleggen in Europese waardeaandelen kun je een portefeuille diversifiëren en een bijkomende bron van rendement vinden’ Richard Halle, M&G

Europese-aandelenfondsen

M&G (Lux) Europees Strategisch Waardefonds

• ISIN-code: LU1670707527

Nadat het M&G (Lux) European Strategic Value Fund in 2022 al eens de Morningstar Award in de categorie Europese aandelen had gewonnen, sleept het die onderscheiding opnieuw in de wacht met een stijging van 15 procent in 2024 en indrukwekkende prestaties op jaarbasis (13,4% over vijf jaar, 6,8% over tien jaar), die de vijfsterrenrating van Morningstar ruimschoots rechtvaardigen. Het fonds wordt al bijna twintig jaar beheerd door Richard Halle, die de voorkeur geeft aan bedrijven waarvan de aandelenkoersen sterk zijn gedaald tegenover hun intrinsieke waarde.

De beheerder wijst erop dat de Amerikaanse beurzen, en vooral de technologiereuzen, dan wel de meeste krantenkoppen halen, “maar door te beleggen in Europese waardeaandelen kun je een portefeuille diversifiëren en een bijkomende bron van rendement vinden.”

“In 2024 presteerden waardeaandelen beter dan de rest van de markt in Europa, vooral dankzij de veerkracht van de bankensector. Die hield goed stand, ondanks de politieke risico’s en de renteverlagingen door de Europese Centrale Bank”, zegt Richard Halle. “Dat is een bijkomend bewijs dat het klimaat voor Europese waardeaandelen verbetert. Die hebben het de afgelopen jaren beter gedaan dan groeiaandelen.”

“In 2024 presteerden Europese bankaandelen beter dan de Nasdaq-index, wat het hernieuwde vertrouwen van beleggers in waardeaandelen onderstreept”, stelt Richard Halle vast. “Europese banken zijn extreem goed gekapitaliseerd en hebben zich ingedekt tegen de aankomende renteverlagingen. Nu de verwachting is dat de Europese rente niet opnieuw naar nul zal dalen, denken we niet dat de winstgevendheid nog verder zal afnemen. De bankaandelen moeten beleggers positief kunnen blijven verrassen.” Hij benadrukt dat hij vooral zijn blootstelling heeft verhoogd aan banken die gevestigd zijn in economisch robuuste landen, zoals Ierland, Spanje en Scandinavië.

Na een decennium van benedengemiddelde prestaties vindt Richard Halle dat Europese waardeaandelen nog altijd veel kansen bieden. “In alle sectoren worden Europese aandelen verhandeld tegen een soms aanzienlijke korting tegenover hun Amerikaanse concurrenten, wat niet helemaal gerechtvaardigd is.” Hij wijst erop dat de Amerikaanse economie voor grote uitdagingen staat, met een groot begrotingstekort en een staatsschuld die nog nooit zo hoog is geweest in vredestijd.



‘De verhoging van de defensiebudgetten lijkt de deur open te zetten voor een massale uitgifte van obligaties door de Europese Unie, buiten de nationale begrotingen om’ Mark Dowding, RBC BlueBay Asset Management

Obligatiefondsen in euro

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond

• ISIN-code: LU0549536745

RBC BlueBay Asset Management heeft zijn dominantie in obligatiefondsen opnieuw bevestigd door voor de vierde keer in vijf jaar de Morningstar Award voor het beste obligatiefonds te winnen. Met BlueBay Investment Grade Euro Government Bond staat een derde fonds op het podium. Het is een product dat belegt in Europese overheidsobligaties van hoge kwaliteit (investment grade).

Het fonds wordt beheerd door Kaspar Hense, Sheraz Hussain en Mark Dowding. Dowding, die ook investment director bij RBC Bluebay Asset Management is, wijst erop dat de economische en politieke onzekerheid de volatiliteit op de obligatiemarkten in 2025 zal aanwakkeren, vooral in de Verenigde Staten. “De rente in de Verenigde Staten zal waarschijnlijk hoog blijven onder de regering-Trump, wat problematisch kan zijn voor segmenten met een grotere hefboomwerking.”

Op Europees niveau houdt hij er rekening mee dat de oorlog in Oekraïne leidt tot een sterke stijging van de defensiebudgetten. “De nieuwe Duitse kanselier Friedrich Merz heeft zich sterk gemaakt voor een aanzienlijke verhoging van de defensiebudgetten. Om een grotere militaire onafhankelijkheid van de Verenigde Staten te garanderen, lijkt de deur open te staan voor een massale uitgifte van obligaties door de Europese Unie, buiten de nationale begrotingen om.”

Die stijging van de defensie-uitgaven kan leiden tot een stijging van de overheidsschulden, een hogere economische groei en minder soepele Europese rentes. Mark Dowding verwacht nog slechts twee renteverlagingen in 2025.

“Gezamenlijke emissies op het niveau van de Europese Unie zouden een stap zijn in de richting van een verdere Europese integratie en van kleinere rendementsverschillen tussen emissies van verschillende landen in de eurozone”, zegt hij. Dat zal waarschijnlijk kansen bieden in bepaalde marktsegmenten, zoals Italiaans schuldpapier.

Beste beheerder

Polar Capital

Polar Capital is een Britse beheerder die in 2001 werd opgericht door voormalige techaandelenbeheerders van Henderson. De filosofie van de meeste fondsen van het huis is gebaseerd op fundamentele aandelenselectie voor de lange termijn. Morningstar geeft het vijf sterren in categorieën zoals kunstmatige intelligentie, energietransitie, gezondheidszorg, biotechnologie en verzekeringen. Op 31 december 2024 had Polar Capital 29 fondsen, de overgrote meerderheid in aandelen, met enkele fondsen die investeren in gewone of converteerbare bedrijfsobligaties. Het huis beheert bijna 29 miljard euro.