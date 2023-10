Microsoft kent een gezonde koersterugval

Bijna niemand twijfelt eraan dat Microsoft met zijn uniek producten- en dienstenaanbod de komende jaren een dominante rol blijft spelen in de technologiesector. Microsoft is een bedrijf dat zichzelf al decennia lang continu heruitvindt door op alle technologische trends in te spelen.

Microsoft beschikt over een sterke marktpositie in segmenten als software, cloud computing en binnenkort ook gaming. De kans is groot dat we ook kunstmatige intelligentie (AI) aan dit lijstje mogen toevoegen. De groei van Microsoft is indrukwekkend gezien de omvang van het bedrijf. In het meest recente boekjaar 2023, dat op 29 juni eindigde, behaalde de groep een omzet van 211,9 miljard dollar. Er was tegenwind van de sterke dollar, maar bij constante wisselkoersen bedroeg de omzetgroei 11 procent. De consensusverwachting voor 2025 gaat uit van een groeiversnelling tot 13 procent, waarmee de omzet op 266,7 miljard dollar zou uitkomen. Die versnelling moet er onder meer komen van de cloudactiviteiten. Ook een uitgebreider gaming-aanbod en vooral AI moeten voor de extra groei zorgen.

Een van de meest bekende AI-modellen is ChatGPT dat ontwikkeld werd door OpenAI, een onderzoeksinstelling waarvan Microsoft medeoprichter was. De belangrijkste vraag is in hoeverre AI concreet kan worden gebruikt in de producten en diensten en kan bijdragen aan een duurzame omzet- en winstgroei. Er zijn analisten die de langetermijngroei van Microsoft dankzij AI zien stijgen naar 20 procent tegenover de huidige consensus van 13 procent. Dat zou tegen 2027 bijna 100 miljard euro extra omzet opleveren. Toch is het wellicht veiliger om van meer bescheiden verwachtingen uit te gaan. Bij nieuwe technologieën ontbreekt een helder beeld op het verdienmodel op langere termijn, waardoor er een grote foutmarge zit op prognoses.

ChatGPT is intussen uitgegroeid tot een van de grootste websites ter wereld met in augustus 1,4 miljard unieke bezoekers. Dat zijn er meer dan Microsofts eigen zoekmachine Bing, die er 1,2 miljard kreeg. De concurrentie zit niet stil en Alphabet (Google) heeft met Bard een eigen generatieve AI-toepassing. Ook Meta Platforms ontwikkelde AI-toepassingen voor Instagram, WhatsApp, Facebook en Messenger.

Microsoft beschikte eind juni over 111,3 miljard dollar cash en daar stond een financiële schuld van 79,4 miljard dollar tegenover. De sterke balans liet Microsoft toe om vorig boekjaar 19,8 miljard dollar aan dividenden en 22,2 miljard dollar aan de inkoop van eigen aandelen te spenderen. De totale uitkering van 42 miljard dollar kwam uit op 48 procent van de totale bedrijfswinst. De kapitaaluitgaven blijven hoog door investeringen in de cloud en in AI, maar toch zijn de kasstromen ruim positief. Microsoft verhoogde het kwartaaldividend van 68 naar 75 dollarcent of 3,00 dollar per aandeel op jaarbasis. Dat komt aan de huidige koers overeen met een dividendrendement van bijna 1 procent.

De S&P500 staat ondanks de recente correctie nog steeds ruim 10 procent hoger dan bij de start van 2023, maar de S&P500 Equal Weight-index, waarbij alle aandelen een gelijk gewicht hebben, noteert vlak. Het grote verschil is toe te schrijven aan de zogenoemde ‘Magnificent 7’, zeven aandelen die het extreem goed doen. Microsoft behoort ook tot dit selecte groepje en pronkt sinds begin dit jaar met een koerswinst van meer dan 30 procent.

Conclusie

De vraag voor beleggers is niet of Microsoft al dan niet een goed bedrijf is, maar wel of de waardering een positief advies toelaat. Microsoft noteert tegen 32 keer de winst van het pas afgelopen boekjaar 2023 en bijna 29 keer de winst van het lopende boekjaar. Een gevolg van een welgekomen koersdaling sinds juli, want toen noteerde het aandeel tegen respectievelijk 36 en 33 keer de verwachte winst. Nu de waardering weer wat redelijker is geworden, kunnen we het advies weer optrekken.