Lezersvraag: Wat zijn Quality Aristocrats?

Ik ben vertrouwd met het begrip ‘Dividend Aristrocrats’, de dividendkampioenen. Maar ik las nu over de lancering van de S&P 500 Quality Aristocrats. Wat betekent dit laatste begrip?

De S&P 500 Dividend Aristocrats werd in 2005 geïntroduceerd. Het is een index met dividendaandelen die minstens 25 jaar naeen hun dividend hebben verhoogd – een index met dividendkampioenen dus. S&P bracht ook een Europese versie op de markt, gebaseerd op de S&P Europe 350. Om in aanmerking te komen voor de S&P Europe 350 Dividend Aristocrats hoeven de aandelen slechts over een trackrecord van tien jaar te beschikken.

Een ruime kaspositie is niet alleenzaligmakend. Een bedrijf dat weinig investeringsmogelijkheden ziet, kan haar overtollige cash aan de aandeelhouders teruggeven, door middel van (speciaal) dividend of door op de open markt aandelen te kopen. Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven bij een nettoverlies toch een dividend uitkeren. Dividenden komen uit de vrije kasstroom of uit reserves en duiden vaak op gedisciplineerd management. Als het dividend de bedrijfsvoering niet in gevaar brengt, is er niks mis met een uitkering uit de reserves.

Bedrijven met een positieve kasstroom kunnen een dividend uitkeren, schulden aflossen en/of in hun groei investeren. Een positieve kasstroom of cashflow houdt in dat er meer geld binnenkomt dan er buitengaat. Het is een teken dat het bedrijf gezond is. Eigenlijk zou bij elke selectie van aandelen de analyse van de vrije kasstroom voorrang moeten krijgen op de winstgevendheid en het dividend. Uiteraard draait beleggen om winst maken en is het dividend van belang, maar onderzoek toont aan dat bedrijven met bovengemiddelde kasstromen het beter doen dan de markt.

Net als de dividendaristocraten worden vennootschappen met een bovengemiddelde cashflow betiteld als kwaliteitsbedrijven. Om als onderneming van bovengemiddelde kwaliteit te worden beschouwd, moeten bedrijven voldoen aan drie criteria: de vrije kasstroom moet over minimaal tien opeenvolgende jaren positief zijn en de onderneming moet een hoge marge en een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen hebben. Dan is het geval als een beursgenoteerde onderneming het predicaat ‘quality aristocrat’ krijgt opgeplakt.

Ruim negentien jaar na de lancering van de S&P 500 Dividend Aristocrats presenteerde S&P een variant daarop: de S&P 500 Quality FCF Aristocrats-index meet de prestaties van Amerikaanse bedrijven met hogere kwaliteitskenmerken. De blik op de resultatentabel van de afgelopen jaren bewijst dat die categorie het beduidend beter doet dan de hoofdindex en de S&P 500 Dividend Aristocrats, niet alleen sinds de officiële introductie, maar ook de voorbije tien jaar. De gemiddelde prestatie ligt over het afgelopen decennium op 16,2 procent voor de S&P 500 Quality Aristocrats, tegenover 13,1 procent voor de Dividend Aristocrats. Bij de aandelen zitten bekende en verwachte namen zoals Alphabet, Apple, Broadcom, Mastercard, Meta, Microsoft, Nvidia, Philip Morris en Visa.