Lezersvraag: Waarom blijft Solaris zakken?

Graag een update over Solaris Resources, want ik maak me ongerust over de koersevolutie.

Het aandeel van het Canadese koperexploratiebedrijf Solaris Resources is in 2023 afgerond met 35 procent gezakt, tot 75 procent onder de historische piek van eind 2021 (toen 17,17 Canadese dollar). Een eerste verklaring is de negatieve beursstemming in de kopersector. Ondanks de uitstekende fundamenten voor de komende jaren overheerste de vrees voor een recessie en de hogere rente. Maar er waren ook specifieke bedrijfsfactoren. Vooreerst was er begin 2023 verkoopdruk omdat hoofdaandeelhouder Equinox Gold uitstapte om cash vrij te maken voor het afwerken van de bouw van Greenstone. Daarna was er politieke onzekerheid door de presidentsverkiezingen in Ecuador, waarin Warintza, het belangrijkste project, is gelegen. De verkozen president Daniel Noboa zal de mijnbouwvriendelijke politiek doortrekken, anders dan Peru en Chili.



In oktober meldden de Canadezen interesse door meerdere Chinese partijen in Warintza. Solaris stelde een Chinese financiële adviseur aan. Hoofdaandeelhouder Richard Warke (40%) van Augusta is echter niet van plan het project goedkoop uit handen te geven. Om de ontwikkeling te blijven financieren zonder aanzienlijke verwatering werd in december een financiering van 80 miljoen Amerikaanse dollar afgesloten met Orion Mine Finance: een lening van 60 miljoen dollar op vier jaar, een kapitaalverhoging van 10 miljoen (tegen 5,1 Canadese dollar per aandeel) met een optie voor nog bijkomend 10 miljoen. Daarnaast zal Orion gedurende twintig jaar 20 procent van de koperproductie afnemen. De financiering volstaat om de volgende belangrijke mijlpalen te realiseren. Vooreerst een nieuwe resourceschatting in het tweede kwartaal van 2024. De schatting van april 2022 toonde een tonnage van 1,47 miljard ton, een indicatieve resource van 579 miljoen ton, met een ertsgraad van 0,59 procent koperequivalent, en een inferred (minder zekere) resource van 887 miljoen ton met een ertsgraad van 0,47 procent koperequivalent. De bedoeling is dat cijfer op te trekken tot minstens 2 à 2,5 miljard ton, en de startpit van 287 miljoen ton met hogere ertsgraad (0,79% koperequivalent) uit te breiden.



De volgende mijlpaal wordt de indiening van het milieu-effectenrapport in de tweede jaarhelft. De bedoeling is in 2025 een voorlopige haalbaarheidsstudie klaar te hebben. Dat zou het risico van het project voldoende moeten verminderen om een verkooptransactie mogelijk te maken. Op dat moment zal Solaris Exploration worden opgericht, met daarin alle andere, minder vergevorderde projecten van Solaris Resources. Warke maakte duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een transactie tegen de huidige waardering van nauwelijks 0,2 keer de intrinsieke waarde. Acht recente kopertransacties haalden gemiddeld 0,8 keer de intrinsieke waarde. Ondanks de verrassend stevige daling na de nauwelijks verwaterende financieringsdeal bevestigen we het koopadvies voor de geduldige, risicobewuste langetermijnbelegger (rating 1C).





