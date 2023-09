Lezersvraag: Uitstel of afstel voor Biotalys?

Zijn jullie verontrust door het nieuwe uitstel dat Biotalys moest melden over de goedkeuring van Evoca in de Verenigde Staten?

Het blijft nog wachten op witte rook over de Amerikaanse goedkeuringsaanvraag van Evoca. Het zou het eerste goedgekeurde product zijn van Biotalys, de Belgische specialist in biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van eiwitten afgeleid van antilichamen van lama’s. Evoca is een biofungicide die aardbeien, druiven en ander hoogwaardige gewassen helpt te beschermen tegen botrytis en echte meeldauw. Oorspronkelijk mikte Biotalys op een goedkeuring tegen eind 2022, maar intussen moest het al voor de derde keer uitstel melden. Deze keer heeft Biotalys geen nieuwe timing naar voren geschoven, aangezien het orgaan dat over de goedkeuring beslist onlangs zijn beoordelingsproces heeft gewijzigd, waarbij het niet langer een verwachte beslissingstermijn meedeelt.

Niettemin bereidt Biotalys zich onverminderd voor op de start van de marktkalibratie in 2024, samen met partner Biobest, een wereldleider in de verdeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw. De marktkalibratie is een beperkt testprogramma dat nog geen commerciële inkomsten oplevert. Cruciaal is dat alle voorbereidingen voor de volgende generatie van Evoca op schema zitten om die commercieel schaalbare versie op de markt te krijgen in 2026.

Parallel loopt het Europese goedkeuringsdossier, waarover een beslissing wordt verwacht in 2025. Een gunstig signaal was de recente beslissing van het Europese goedkeuringsorgaan dat komkommers die tijdens serreproeven met Evoca waren behandeld, mochten worden verkocht. Normaal krijgen zulke proefproducten die toelating niet. Een nieuwe rist veldproeven bevestigde opnieuw dat Evoca stelselmatig een gelijkwaardige of betere bescherming biedt dan een chemische fungicide.

Biotalys haalde in juni 7 miljoen euro op tegen 6,166 euro per aandeel. Daardoor beperkte de cashburn zich in de eerste jaarhelft tot 2,2 miljoen euro. Met een kaspositie van 31,9 miljoen op 30 juni is er voldoende cash tot de tweede helft van 2024. Om kosten te besparen besliste Biotalys een van de zes ontwikkelingsprogramma’s, de enige biobactericide, stop te zetten. Daardoor gaat de verwachte cashburn in 2023 onder de 22 miljoen euro van 2022. In de tweede jaarhelft maakt biofungicide BioFun-6 de oversteek van de onderzoeks- naar de ontwikkelingsfase. Daarnaast blijft het plan nieuwe samenwerkingen aan te gaan, zoals eerder dit jaar met de landbouwreus Syngenta, om met het Agrobody Foundry-technologieplatform nieuwe gewassen en regio’s aan te snijden en waarde te creëren. Tegelijk blijft de weg naar significante inkomsten nog lang en zullen er dus nog kapitaalrondes volgen, te beginnen allicht na de Amerikaanse goedkeuring van Evoca, die we nog altijd verwachten.

Het aandeel viel begrijpelijk terug na het nieuwe uitstel van de goedkeuringsbeslissing, maar fundamenteel is de situatie niet gewijzigd. We mikken op een goedkeuring als cruciale validatie van het platform, dat op termijn wel eens op de overnameradar van de grote landbouwspelers kan komen. Een typisch aandeel voor de geduldige langetermijnbelegger, met een belangrijke mogelijke koerskatalysator op korte termijn. Koopwaardig (rating 1C).