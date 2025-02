Lezersvraag: PepsiCo verruilen voor Coca-Cola?

De koers van mijn aandelen PepsiCo is de voorbije maanden behoorlijk gezakt. Wat is er aan de hand? Ruil ik ze beter in voor aandelen Coca-Cola?

De kwartaalresultaten van de frisdrankmaker PepsiCo vielen niet in de smaak, terwijl er wel een positieve koersreactie was bij Coca-Cola. De koers van PepsiCo moest 4,5 procent inleveren. De aangepaste winst per aandeel kwam met 1,96 dollar iets hoger uit dan de verwachte 1,94 dollar. Organisch was er een bescheiden omzetgroei van 2,1 procent, maar de omzet van 27,8 miljard dollar was iets lager dan de verwachte 27,9 miljard dollar.

Een negatieve impact kwam van terugroepacties in de Verenigde Staten door de ontbijtgranendivisie Quaker, nadat er in december 2023 salmonella op granolarepen was aangetroffen. Ook andere Quaker-producten moesten worden teruggeroepen.

Maar ook als we de terugroepactie buiten beschouwing laten, waren in Noord-Amerika de resultaten “sober”, erkende CEO Ramon Laguarta. Ook Frito Lay (snacks) liet in Noord-Amerika een volumedaling zien. De drankomzet bleef gelijk, maar ook hier lagen de volumes 3 procent lager.

In Latijns-Amerika is sprake van een volumedaling met 1 procent. Volumegroei was er wel in Europa (+2%), Afrika, het Midden-Oosten en Zuid Azië (+2% tot +5%) en de regio Oost-Azië & Australië (+4% tot +5,5%).

Op groepsniveau resulteerde dat alles in 1 procent volumegroei bij de snackdivisie en 1 procent volumegroei bij de drankdivisie.

Voor heel 2024 is het totaalbeeld vergelijkbaar. Wel valt op dat Quaker Noord-Amerika een volume- en omzetdaling van maar liefst 14 procent optekende. De volumes en de omzet bij Quaker Noord-Amerika waren in het vierde kwartaal wel duidelijk aan het herstellen van de terugroepacties en in 2025 moet dat verder verbeteren. PepsiCo neemt maatregelen om de resultaten in Noord-Amerika in 2025 te verbeteren.

Tegelijkertijd ziet het bedrijf kansen in bijvoorbeeld de snel groeiende markt voor proteïnedrank. Waar de populariteit van afslankmedicijnen, zoals Ozempic en Mounjaro, een negatieve factor kan zijn voor de omzet bij de snacks en de frisdranken, neemt de vraag naar proteïnedrank toe.

CEO Laguarta heeft vertrouwen in een omzetversnelling in Noord-Amerika in 2025. Daarnaast is de verwachting dat de internationale markten hun groei voortzetten. Voor 2025 gaat PepsiCo uit van een lage enkelcijferige omzetgroei, resulterend in zo’n 5 procent groei van de kernwinst per aandeel. Gecorrigeerd voor naar schatting 3 procent negatieve valutaeffecten komt de prognose voor de winst uit rond 8,50 dollar per aandeel.

Met een bijbehorende koers-winstverhouding van 16 à 17 is PepsiCo historisch gezien erg laag gewaardeerd en ook een stuk goedkoper dan Coca-Cola. De omzetgroei mag dan wat lager zijn dan in het verleden het geval was, voor een defensief aandeel als PepsiCo is dat goedkoop. Daarbij kondigde het concern voor het 63ste jaar op rij een dividendverhoging aan. In mei gaat het kwartaaldividend met 5 procent omhoog tot 1,4225 dollar, wat een dividendrendement van 4,0 procent geeft. We vinden PepsiCo dan ook weer ‘koopwaardig’ (rating 1B). We zouden de aandelen dus niet ruilen voor aandelen van Coca-Cola.