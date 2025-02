Lezersvraag: is Schneider Electric een kanshebber als AI-aandeel?

De ontwikkelingen rond de chatbot DeepSeek deden de koers van Schneider Electric hard onderuitgaan. Een koopkans?

De afgelopen jaren zijn de investeringen in datacenters razendsnel gestegen. Dat is uitstekend nieuws voor Schneider Electric. De Franse multinational speelt een essentiële rol in de infrastructuur die nodig is om die instellingen te bouwen en draaiende te houden. Schneider levert energiebeheer- en automatiseringsoplossingen, zoals stroomdistributiesystemen, koeling en software voor energie-efficiëntie.

Met de opmars van artificiële intelligentie (AI), cloudcomputing en big data groeit de vraag naar efficiënte en betrouwbare datacenters explosief. Energie-efficiëntie wordt steeds belangrijker, zeker nu de energiekosten stijgen en de duurzaamheidseisen strenger worden. Datacenters zijn ware stroomslurpers, en Schneider Electric is wereldwijd de marktleider in het beheren van die energie. Het bedrijf levert onder andere systemen die stroomuitval voorkomen, elektrische schakelkasten die de stroomvoorziening regelen en slimme micronetwerken die het energieverbruik optimaliseren. Bovendien profiteert Schneider van de groei van edge computing: naast de bekende megadatacenters ontstaan er steeds meer kleinere, lokale datacenters, dichter bij de eindgebruiker. Dat vergroot de vraag naar compacte, modulaire energieoplossingen en slimme software, precies de sterke punten van Schneider.

Tot de paniek over DeepSeek zag alles er rooskleurig uit voor Schneider Electric. Wij denken dat dat nog altijd het geval is, op basis van de paradox van Jevons. Die theorie, geïntroduceerd door de econoom William Stanley Jevons in 1865, stelt dat efficiëntieverbeteringen vaak leiden tot een hogere consumptie. Als large language models niet uitsluitend afhankelijk zijn van de krachtigste Nvidia-chips, maar ook op minder geavanceerde chips kunnen draaien, opent dat de deur voor veel meer bedrijven om AI-modellen te bouwen. Daardoor zou de vraag naar datacentercapaciteit kunnen stijgen in plaats van dalen.

Als China echt een voorsprong neemt op het gebied van AI, kan dat het begin zijn van een nieuwe wedloop. Een AI-race tussen de Verenigde Staten en China kan de innovatie versnellen.

Uiteindelijk draait beleggen altijd om waardering. Ondanks de sterke groei is Schneider Electric de afgelopen jaren duurder geworden, maar het aandeel biedt nog altijd een vrijekasstroomrendement van 4,1 procent. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van de winst niet direct hergeïnvesteerd hoeft te worden en kan worden teruggegeven aan de aandeelhouders, bijvoorbeeld via een dividend of een inkoop van eigen aandelen. De vrije kasstroom van Schneider is de afgelopen tien jaar met gemiddeld 11 procent per jaar gegroeid, wat neerkomt op een totale groei van 185 procent. De grote vraag is: blijft elektrificatie de komende tien jaar net zo hard groeien als de afgelopen tien jaar? We denken van wel, misschien zelfs nog sneller. Daarom geven het advies ‘koopwaardig’ (rating 1B).