Lezersvraag: Is HAL Trust dynamisch genoeg?

Ik ben al enkele jaren aandeelhouder van HAL Trust. Maar geweldig onder de indruk ben ik niet van het management. Zetten ze hun middelen wel voldoende aan het werk?



Eind september bedroeg de nettovermogenswaarde (de waarde van de bezittingen min de schulden) van HAL Trust 13,7 miljard euro. Boskalis stond voor 4,4 miljard euro in de boeken en is dus goed voor ongeveer 32 procent van de nav. De beurswaarde van de belangen in Vopak (48,2%), SBM Offshore (22,9%) en Safilo Group (49,8%) bedroeg 2,7 miljard euro. Samen met het belang van 13,1 procent in Technip Energies vertegenwoordigen de beursgenoteerde deelnemingen 24 procent van de nav. Aangezien 56 procent van de nettovermogenswaarde bestaat uit vijf bedrijven, is het concentratierisico vrij groot. HAL zit na de verkoop van het optiekbedrijf Grandvision in 2021 nog altijd op een flinke zak met geld. De liquiditeiten maken 21,5 procent van de nav uit. Wat overblijft, zijn de niet-beursgenoteerde belangen die, exclusief Boskalis, voor ruwweg 3,1 miljard euro in de boeken staan.



Het gebrek aan snelle groeiers heeft de evolutie van de nettovermogenswaarde doen stagneren. De huidige nav van 151,44 euro per aandeel ligt op hetzelfde niveau als in 2017. Om de vermogensgroei te versnellen, zal HAL zijn riante cashpositie aan het werk moeten zetten. In private equity zijn de waarderingen door de rentestijging wat gezakt. Daar zullen zich ongetwijfeld kansen voordoen, met hopelijk een focus op stabiele groeiers. Een voor de hand liggende exit blijft Coolblue, waarin HAL een belang van 49 procent heeft. De webwinkel blies in 2021 een beursgang af, omdat er te weinig belangstelling was van beleggers.



Vooralsnog blijven Boskalis, Vopak, SBM Offshore en Technip Energies bepalend voor de nettovermogenswaarde. De vooruitzichten voor dat viertal zijn goed. Het zijn stuk voor stuk dominante spelers op aantrekkelijke markten, die profiteren van de energietransitie en van de aantrekkende investeringen in de olie- en gasmarkt. De meeste participatiemaatschappijen op de beurzen van Amsterdam en Brussel presteerden de afgelopen jaren matig. Dat geldt ook voor HAL Trust, dat in de afgelopen vijf jaar met 11 procent in waarde is gedaald. De korting op de nav is opgelopen naar 26 procent, boven het vijfjaarsgemiddelde van 16,5 procent.



Beleggers vrezen dat de sector door de gestegen rente te maken krijgt met afwaarderingen op private equity. Bij HAL zal dat nog wel meevallen. In de eerste negen maanden is de waarde van de ondernemingen met 820 miljoen euro geklommen en ook over het hele jaar bekeken zit er een stijging in het vat. Boskalis ligt na een topkwartaal op koers voor een sterk jaarresultaat en beschikt over een recordorderboek. De belangrijkste holdings kunnen de komende jaren een betere waardeontwikkeling laten zien. Ook het nieuwe dividendbeleid, dat mikt op 2,5 procent bruto dividendrendement, enkel in contanten, op basis van gemiddelde decemberkoers, zal bijdragen aan groei van de nav. Het advies blijft dan ook koopwaardig (rating 1A).





HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar beleggen@trends.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.