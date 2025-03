Lezersvraag: is enCore Energy een koopje?

Wat is de reden voor de forse koersdaling bij enCore Energy? Is dit een bijkomende koopkans?

Het aandeel van de uraniumproducent enCore Energy zakte op 3 maart met bijna 45 procent na de publicatie van de jaarcijfers. Die bleven onder de verwachtingen, maar de markt reageerde vooral geschokt op de korte mededeling dat Paul Goranson niet langer de CEO van het bedrijf is en ook de raad van bestuur heeft verlaten. Robert Willette, de huidige chief legal officer, is nu de CEO ad interim. Het is gissen naar de reden.

De opstart van de productie in Texas verloopt minder vlot dan verwacht. Voor 2024 werd uitgegaan van een productie van 400.000 à 500.000 pound uranium (U3O8), gespreid over Rosita en Alta Mesa, maar die strandde op 288.589 pound. Voor 2025 wordt een verdubbeling verwacht.

EnCore verkocht in 2024 720.000 pound U3O8, waarvan 580.000 pound werd ingekocht en 140.000 pound eigen productie, tegen een verkoopprijs van 81,02 dollar per pound. Dat leverde een jaaromzet op van 58 miljoen dollar (+163% tegenover 2023), waarvan 13 miljoen in het vierde kwartaal (25% minder dan verwacht).

Via de bestaande afnameovereenkomsten moet in 2025 tot 740.000 pound U3O8 worden geleverd. Eind 2024 bedroeg de voorraad 358.408 pound. Door de hoge inkoopprijzen bedroeg de gemiddelde kostprijs een hoge 86,96 dollar per pound en steeg het nettoverlies van 25,6 miljoen dollar in 2023 naar 61,3 miljoen, deels door de omschakeling van een Canadese naar een Amerikaanse rapporteringsstatus na de beursnotering op Nasdaq. Die bracht 3 miljoen dollar eenmalige kosten met zich, en ook de aanpassing dat de kosten voor exploratie en ontwikkeling (15 miljoen dollar in 2024) volledig in kosten moeten worden genomen in plaats van te spreiden over een afschrijvingstermijn.

In het jaarrapport lezen we ook dat er interne controleproblemen opdoken. Die worden aangepakt, maar mogelijk volgen nog boekhoudkundige aanpassingen. Door de Nasdaq-notering werden eind februari nieuwe technische rapporten van de projecten gepubliceerd. De kosten zijn gestegen, maar per saldo blijven de rendementen vergelijkbaar.

Een tegenvaller is dat de verwachte opstart van Dewey-Burdock in Zuid-Dakota en Gas Hills in Wyoming, beide met een verwachte jaarlijkse productie van 1 miljoen pound U3O8, met twee jaar is opgeschoven naar 2029. Allicht is het doel voor 3 miljoen pound productie tegen eind 2026 ook te optimistisch. Het bedrijf beschikte eind 2024 over een kaspositie van 39,7 miljoen dollar.

De oprichter Bill Sheriff erkende de gebrekkige communicatie over het vertrek van Goranson en beloofde binnenkort een strategische update. De tragere opstart van de productie is vervelend, maar dat zien we bij zowat alle nieuwkomers. De onzekerheid op korte termijn is verhoogd, maar na de forse daling is het niet het moment om te verkopen. Het bedrijf is tegen 0,4 keer de intrinsieke waarde ruim onder het sectorgemiddelde gewaardeerd en kan een overnameprooi worden. Het aandeel blijft koopwaardig, al kan u wachten op de strategische update om te kopen. Er is wel een hoog risico (rating 1C).