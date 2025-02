Lezersvraag: Is de daling van uraniumaandelen overdreven?

De uraniumaandelen kregen een stevige duw na het nieuws over de Chinese AI-tool DeepSeek. Vinden jullie de marktreactie overdreven en dus een koopkans?

We hamerden er al vaker op dat de uraniumsector bijzonder volatiel is. Tijdens de vorige stierenmarkt (2003 tot 2007) waren er meerdere tussentijdse dalingen van 30 tot zelfs 50 procent. Het nog prille jaar 2025 demonstreerde al volop die hevige volatiliteit.

Cameco, met 22 miljard dollar de grootste beurswaarde in de sector, noteert sinds het jaarbegin nauwelijks 2 procent lager dan eind 2024, maar laat een kloof zien tussen het hoogste en het laagste koersniveau van liefst 20 procent. Eerst was er het sectorwijde enthousiasme over de aankondiging door de Amerikaanse president Donald Trump van de oprichting van Stargate, een joint venture van OpenAI, SoftBank en Oracle, voor het bouwen van datacenters en andere infrastructuur voor AI-toepassingen. De domper kwam echter al snel toen het Chinese AI-bedrijf DeepSeek met een veel goedkoper en minder energieverslindend AI-model op de proppen kwam dan de Amerikaanse sectorgenoten.

De meningen over de gevolgen op langere termijn voor de vraag naar elektriciteit zijn verdeeld, gaande van een stuk minder tot nog meer door de extra toegankelijkheid van AI-toepassingen. Dat laatste scenario achten we het meest waarschijnlijk.

Koopkansen

Duidelijk is intussen dat de Amerikaanse bigtech-bedrijven volop doorgaan met investeren. Cruciaal voor uraniumbeleggers is dat het antwoord op die vraag eigenlijk alleen maar de mate van extra opwaarts potentieel weergeeft. Het structurele aanbodtekort voor de komende tien à twintig jaar is al enkele jaren duidelijk en is door de recente ommezwaai in vooral de westerse landen ten aanzien van de sector nog nadrukkelijker een probleem.

Hoewel slechts een klein deel van de uraniumproductie wordt verkocht via de spotmarkt, hangt het beleggerssentiment nauw samen met de prijsevolutie daar. Dat verklaart het achterblijven de voorbije twaalf maanden van de aandelen, hoewel vele sinds 2020 nog steeds vier, vijf of zelfs acht keer hoger noteren, zoals Cameco (ISIN-code: CA13321L1085) en NexGen Energy (ISIN-code: CA65340P1062). Sinds de piek eind januari 2024 van de spotprijs op 108 dollar per pound uranium (U3O8), dat was bijna aan verdubbeling in nauwelijks zes maanden tijd, is er een gestage, maar dieper dan verwachte terugval tot 70 dollar. Het gaat om de tweede correctie van deze stierenmarkt. De koopstaking van de nutsbedrijven, mede ingegeven door de onzekerheid over de gevolgen van het Amerikaanse verbod op invoer van Russische uraniumproducten, rendeerde. Naast de mogelijkheid die nutsbedrijven maximaal benutten om extra U3O8 af te nemen van bestaande langetermijncontracten.

De prijs op de contractmarkt steeg vorig jaar wel verder, van 68 dollar naar 79 dollar per pound U3O8. Desondanks werd slechts circa 110 miljoen pound via termijncontracten vastgelegd, ruim onder de jaarlijkse vraag rond 190 miljoen (naar verwachting oplopend tot 280 miljoen in 2040). Historisch eindigt een stierenmarkt pas na enkele opeenvolgende jaren waarin meer wordt gecontracteerd dan de jaarlijkse vraag. Zover zijn we bijlange nog niet. Bovendien bevestigde 2024 consistent dat het opschalen of opstarten van productie zowat overal trager verloopt dan verhoopt. Kortom, dalingen blijven koopkansen. De adviezen voor Cameco (rating 1B) en NexGen Energy (rating 1C) blijven ‘koopwaardig’.