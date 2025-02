De blockchain Solana groeit als kool en wordt vaak genoemd als een van de belangrijkste concurrenten van Ethereum, de eeuwige tweede op de cryptomarkt. Solana biedt snelheid, lage transactiekosten en een steeds groter ecosysteem. Maar is het ook een duurzame keuze? Of blijft Ethereum dominant? Gertjan Verdickt, docent financiële economie aan de Universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland, en Tim Broekmans, technisch analist van TradePremium.be, wijzen op zowel de sterktes als de zwakke plekken van Solana.

Om te begrijpen waar Solana zich positioneert, is het belangrijk de basis te kennen. Blockchains vormen de kern van de cryptomarkt en fungeren als gedecentraliseerde, onveranderlijke grootboeken waarin transacties worden vastgelegd zonder een centrale autoriteit zoals een bank. Binnen dat ecosysteem zijn er grote verschillen: Bitcoin is puur een transactienetwerk, terwijl Ethereum en Solana programmeerbare blockchains zijn waarop slimme contracten (smart contracts) en gedecentraliseerde applicaties (dApps) kunnen draaien.

Andere aanpak

Een van de snelst groeiende toepassingen op blockchains is decentralized finance (DeFi). Dat verwijst naar – grotendeels ongereguleerde – financiële diensten zoals lenen, sparen, handelen en beleggen zonder tussenkomst van banken. Ethereum is lange tijd marktleider in DeFi geweest, maar Solana en andere netwerken winnen terrein door snellere transacties en lagere kosten.

Blockchains verschillen in technologie, transactiesnelheid, kosten en mate van decentralisatie. Ethereum wordt als robuust en veilig beschouwd, maar heeft hoge kosten en een beperkt schaalvermogen. Solana biedt een sneller en goedkoper alternatief, maar met enkele technische nadelen.

Zo blijft een van de grootste problemen van Solana de stabiliteit: “De blockchain heeft de voorbije jaren meermaals platgelegen, vaak door overbelasting of technische bugs”, werpt Gertjan Verdickt op. “Geen klein probleem voor een netwerk dat zich profileert als snel en schaalbaar.”

Tim Broekmans bevestigt dat dit lange tijd een zwakte was, maar ziet verbeteringen: “Ze hebben onlangs upgrades doorgevoerd die dat probleem grotendeels oplossen. Tijdens de piek in Trump-grapmunten stroomden er miljarden naar Solana, en het netwerk bleef stabiel. Dat is een positieve indicatie dat Solana sterker wordt.”

Toch blijft het een aandachtspunt voor investeerders. “Een blockchain die offline gaat, is niet bepaald een aantrekkelijke langetermijnoplossing voor institutionele investeerders of grootschalige toepassingen”, voegt Verdickt toe.

SOL-token

Solana (SOL) is een blockchainplatform dat transacties efficiënt en goedkoop verwerkt. De SOL-token wordt gebruikt voor transactiekosten en netwerkvalidatie (staking). Het netwerk belooft tot 65.000 transacties per seconde (TPS) aan te kunnen, terwijl Ethereum zonder extra lagen beperkt blijft tot 15 à 30 TPS.

Die snelheid is een grote troef, aldus Verdickt: “Het klopt dat Solana objectief sneller is dan Ethereum. Het netwerk claimt 65.000 transacties per seconde aan te kunnen, terwijl Ethereum zonder extra lagen op 15 tot 30 blijft hangen. In de praktijk zijn de verschillen kleiner, maar Solana blijft goedkoper en sneller voor retailgebruikers.”

Volgens Broekmans speelt dat een cruciale rol in de populariteit: “Platforms zoals Jupiter en Raydium, die op Solana draaien, maken het heel eenvoudig om nieuwe grapmunten (memecoins) te lanceren. Hierdoor is er een enorme liquiditeitsstroom naar Solana gegaan, wat bijdraagt aan de sterke prestaties van de blockchain.”

Solana wint terrein in DeFi

Ethereum is historisch dominant in DeFi en NFT’s, maar Solana begint hier aan marktaandeel te knabbelen. Verdickt legt uit waarom: “Waar Ethereum historisch dominant is in DeFi (en vroeger vooral de NFT’s), begint Solana terrein te winnen. De reden? Snelheid en gebruiksvriendelijkheid. Ethereum worstelt met schaalbaarheid en torenhoge fees, waardoor veel gebruikers naar goedkopere alternatieven zoeken.”

Ethereum heeft zogenoemde Layer 2-oplossingen nodig om sneller en goedkoper te werken, zoals Arbitrum en Optimism. Die extra lagen maken het netwerk complexer voor gebruikers. “Solana biedt een geïntegreerd ecosysteem zonder dat je hoeft te puzzelen met Layer 2-oplossingen, die op Ethereum nog altijd met fragmentatie kampen. Dat maakt het netwerk toegankelijker voor ontwikkelaars en retailgebruikers.”

De SOL-koers heeft een recordhoogte bereikt, mede door de recente lancering van Trumps memecoin $TRUMP op het Solana-netwerk. Volgens Broekmans speelt die memehype een cruciale rol in de groei: “Er worden zoveel memecoins gelanceerd op Solana dat alle liquiditeit naar dat netwerk stroomt in plaats van naar Ethereum.” Let wel, haast Broekmans zich te zeggen, dat betekent niet dat investeren in Trump-munten een verstandige zet is.

Solana heeft een sterk ecosysteem, een actieve gebruikersbasis en een duidelijke use case’ Gertjan Verdickt Docent financiële economie

Goede investering?

Door zijn lage kosten en snelheid is Solana aantrekkelijk voor beleggers, maar er zijn risico’s. Verdickt is voorzichtig optimistisch: “De recente koersstijging en groei in gebruik doen vermoeden van wel, maar er blijven risico’s. Solana heeft een geschiedenis van technische problemen en minder decentralisatie dan Ethereum, wat in de toekomst voor uitdagingen kan zorgen.”

“Ik denk dat Solana echt wel in deze cyclus Ethereum zwaar gaat uitdagen als het aankomt op prestatie qua rendementen en prijsactie”, ziet Broekmans. De huidige prijsstijgingen worden weliswaar deels door speculatie en momentum gedreven, voegt Verdickt toe. “Dat maakt het op korte termijn een aantrekkelijke trade, maar op lange termijn blijft het een volatiele keuze.”

Toch is Solana volgens Verdickt een serieus project. “Solana is geen ‘shitcoin’ in de traditionele zin: het heeft een sterk ecosysteem, een actieve gebruikersbasis en een duidelijke use case. Of dat genoeg is om een blijvende impact te hebben, zal afhangen van hoe goed het netwerk zijn fundamentele problemen kan aanpakken.”

Ethereum blijft niet stilzitten

Ondertussen heeft Ethereum zijn eigen problemen. “Ethereum is jarenlang de ruggengraat van DeFi en smart contracts geweest, maar kampt met groeiende concurrentie en schaalbaarheidsproblemen”, legt Verdickt uit. “Ondanks de overgang naar proof-of-stake (een energiezuiniger validatiemechanisme, nvdr) blijft de netwerkcapaciteit beperkt, wat leidt tot hoge kosten en trage transacties.”

Om dat op te lossen, werkt Ethereum aan een belangrijke upgrade: sharding. Dat is een schaalbaarheidstechniek waarbij een blockchain wordt opgesplitst in kleinere, parallel werkende subnetwerken, genaamd shards. Het inzetten van shards moet de netwerkcapaciteit drastisch verbeteren. Maar die ontwikkeling kost tijd. “De roadmap bevat ingrijpende upgrades die de schaalbaarheid moeten verbeteren. Maar timing is alles: als de implementatie te lang duurt, blijven gebruikers wegtrekken naar efficiëntere netwerken.”

Broekmans benadrukt het institutionele voordeel van Ethereum: “Als we kijken naar de veiligste en minst risicovolle blockchain voor institutionele spelers, dan is dat Ethereum. BlackRock en BNY Mellon zullen eerder daar testen, omdat Ethereum een langere trackrecord heeft en meer gedecentraliseerd is.”

Wie wint de blockchainstrijd?

Volgens Verdickt hoeft er geen winnaar te zijn. “Solana is snel, goedkoop en wint terrein, maar kampt met netwerkproblemen en centralisatievraagstukken. Ethereum is traag en duur, maar blijft de standaard voor smart contracts en DeFi.”

De cryptomarkt is dynamisch en biedt ruimte voor meerdere sterke netwerken, luidt het. “Crypto is geen zero-sum game. Beide netwerken kunnen groeien, elk met hun eigen sterktes en zwaktes.”

“Of Solana een blijver is of een hype, zal afhangen van hoe goed het zijn netwerkproblemen oplost. Maar één ding is zeker: de strijd om schaalbaarheid en adoptie is nog lang niet gestreden”, concludeert Verdickt.

