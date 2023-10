Heeft enCore Energy nog meer stijgingspotentieel?

U schoof eind vorig jaar enCore Energy naar voren als favoriet voor 2023. Graag een update.

Het Canadese uraniumbedrijf enCore Energy zet volop in op de renaissance van de Amerikaanse uraniumindustrie door het opstarten van meerdere projecten op basis van de weinig kapitaalsintensieve in-situ recovery (ISR) productiemethode. Om die ambitie te kunnen waarmaken, schaarde oprichter Bill Sheriff een sterk managementteam rond zich, met alle nodig ervaring in elk aspect van de uraniumindustrie. Sheriff bouwt sinds 2020 agressief het bedrijf uit vanuit de visie dat hij in deze uraniumcyclus het meeste aandeelhouderswaarde zal creëren door te produceren. Het ambitieuze bedrijf wil tegen 2026 op jaarlijkse basis 3 miljoen pound uranium (U308) produceren.

Dat zal in eerste instantie gebeuren door projecten in Texas op te starten, te beginnen met Rosita. Die productiefaciliteit werd in 2022 gemoderniseerd en heeft een jaarlijkse capaciteit van 800.000 pound U3O8. Dit jaar wordt een eerste bescheiden productie van 200.000 pound U3O8 verwacht. De productie wordt geleidelijk uitgebreid met ertsmateriaal uit nabijgelegen bronnen. Er is de nodige infrastructuur aanwezig om de capaciteit te verhogen. De Canadezen beschikken met Kingsville Dome over een tweede gelicentieerde faciliteit in Texas, eveneens met een jaarlijkse capaciteit van 800.000 pound U3O8.

Een belangrijke volgende stap wordt de opstart volgend jaar van Alta Mesa, de derde gelicentieerde Texaanse verwerkingsfaciliteit van enCore Energy met een jaarlijkse capaciteit van 1,5 miljoen pound U3O8. Het doel is in 2024 een eerste productie van 500.000 pound te realiseren. In 2025 volgen dan nog twee projecten in Texas (Upper Spring en Rosita South) die gezamenlijk tegen eind 2026 de groepsproductie richting 3 miljoen pound U3O8 zullen tillen.

Rond die tijd is het de beurt aan Dewey-Burdock in Zuid-Dakota en Gas Hills in Wyoming, beide met een verwachte jaarlijkse productie omtrent 1 miljoen pound U3O8. Tegen 2028 hoopt enCore Energy jaarlijks 5 miljoen pound te produceren.

De groep sloot intussen vier afnameovereenkomsten, die nog steeds een aanzienlijke blootstelling laten aan de uraniumspotprijs. Het aandeel bodemde in april uit na een lange consolidatieperiode van de sector die in november 2021 begon. In september versnelde de stijging, waardoor een afkoelingsperiode op korte termijn welkom zou zijn. We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat het beste nog moet komen voor de sector, en dat het ervaren team van enCore Energy zal presteren. Op korte termijn kan er nog wat koersdruk zijn door het lopende aandelenuitgifteprogramma (ATM), al verzekerde Sheriff onlangs dat de financiële overbrugging tot na de commerciële opstart eigenlijk rond is. Het bedrijf blijft inzetten op het verkopen van niet-kernactiva, zoals eerder dit jaar een project in New Mexico aan Anfield Energy, in ruil voor 5 miljoen Canadese dollar cash en 185 miljoen aandelen van Anfield Energy. Het aandeel steeg dit jaar al met ruim 30 procent, beter dan relevante sectorgenoten zoals Uranium Energy Corp (+26%), Ur-Energy (+25%) en Consolidated Uranium (+19%). Koopwaardig voor de lange termijn (rating 1C).