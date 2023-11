Groei van Nvidia houdt aan

Nvidia breide een vervolg aan de goede gewoonte om veel beter te presteren dan de consensusverwachtingen. In de 3 maanden tot eind oktober steeg de omzet naar 18,12 miljard dollar, liefst 2 miljard dollar beter dan verwacht. Dat was 34 procent meer dan in het tweede kwartaal en ruim drie keer zo veel dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De explosieve groei was grotendeels te danken aan de Data Center-afdeling, waar de omzet (14,51 miljard dollar) 41 procent hoger lag in het tweede kwartaal en zelfs 279 procent hoger op jaarbasis. Artificiële intelligentie (AI) neemt een hoge vlucht en de grote cloudproviders (Amazon, Alphabet, Microsoft) moeten daardoor fors investeren in rekenkracht en opslagcapaciteit. Nvidia is de onbetwiste marktleider in AI-chips. Concurrentie komt er alleen van Advanced Micro Devices (AMD).

Ook Gaming deed het goed met een omzetstijging van 15 procent op kwartaalbasis en 81 procent op jaarbasis naar 2,86 miljard dollar. De brutomarge nam een sprong van 18,9 procent naar 75 procent en netto bleef er 10 miljard dollar over tegenover 1,46 miljard dollar een jaar eerder.

Nvidia mikt voor het lopende kwartaal op een omzet van 20 miljard dollar (plus of min 2%) en een brutomarge van 75,5 procent (plus of min 0,5%).

Conclusie