Donald Trump doet goud extra blinken

Of de goudprijs nog verder kon stijgen na het toch prachtige jaar 2024? Nou en of! Alhoewel de reactie op de herverkiezing van Donald Trump eerst anders liet uitschijnen.

Net zoals acht jaar geleden zakte de goudprijs als reactie op zijn verkiezing, doordat beleggers vooral focusten op de dollar en de bitcoin. Maar meteen vonden we dat Trump en goud wél een mooie combo konden zijn. Dat was in zijn eerste ambtstermijn ook al het geval.

Want het beleid van Trump veroorzaakt onrust, onzekerheid en angst – allemaal factoren die beleggers naar een veilig toevluchtsoord doen neigen. Perfect voor goud. De ene recordnotering volgde na de andere, zodat we in sneltreinvaart richting de mijlpaal van 3.000 dollar per troyounce zijn geëvolueerd. Een jaar geleden rond deze tijd was dat nog rond 2.000 dollar. Voor een kilogram goud zijn we in de buurt van 90.000 euro beland.

Trump stuwt de goudprijs nog op een andere manier naar recordhoogtes. Hoe meer hij ‘America First’ roept en vanuit dat principe handelt, des te meer andere landen zo snel mogelijk af willen van hun afhankelijkheid van de dollar. Centrale banken van ongebonden landen, zoals China, worden nog meer aangepord om hun dollarreserves, al dan niet belegd in dollarpapier, af te bouwen en richting goud te verschuiven.

Er is echter niet alleen het ontwrichtende beleid van de Amerikaanse president. De recente data – ook de banenrapporten – wijzen erop dat de Amerikaanse economie wat afkoelt. Dat heeft de druk op de rente wat doen afnemen. Wie in goud investeert, ontvangt geen rente-inkomsten. Een lagere rente is goed nieuws voor het edelmetaal.

Voor nieuwe beleggingen in edelmetalen kijken we naar achterblijvers, zoals zilver en de goudmijnen.

Verschuivingen mogelijk

De vele records voor edelmetaal en de fraaie winsten van het afgelopen jaar doet goudbezitters de vraag stellen of het geen tijd is om de mooie winsten op goud te verzilveren. We denken helemaal niet dat we de piek al hebben bereikt en verwachten nog altijd dat we dit jaar voorbij de mijlpaal van 3.000 dollar per troyounce zullen gaan. Maar anderzijds moeten we de voeten op de grond houden en beseffen dat het dezer dagen wel heel hard gaat. Een tussentijdse consolidatie of zelfs correctie is best mogelijk, en misschien zelfs wenselijk. Er is dezer dagen een Amerikaanse rush op fysiek goud, waardoor de Amerikaanse goudfutures een stuk hoger liggen dan de contantprijzen in Europa. Dat wijst toch ook op een oververhitting op korte termijn.

We zouden voor nieuwe beleggingen in edelmetalen dan ook kijken naar achterblijvers, zoals zilver en de goudmijnen. Dat die nog altijd opvallend veel minder scoren dan goud, zijn sterke aanwijzingen dat de euforische fase in de edelmetalen nog moet volgen. Als we de piekkoers van de vorige stierenmarkt in edelmetalen in 2011 als referentie nemen en gelijkstellen aan 100, zit goud nu op 152, maar zilver slechts op 64 en de goudmijnen op basis van de VanEck Vectors Goldminers (ticker GDX) op 63. Een gigantische kloof.

Het is dan ook niet uitgesloten dat we komende dagen of weken in het thema edelmetalen nog wat verder posities verschuiven. Volg dan ook de updates op Trends Beleggen Live.