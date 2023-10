Defensief groeiprofiel van TINC blijft intact

The INfrastructure Company, ofwel TINC, heeft een drukke eerste jaarhelft van 2023 achter de rug. De rapportering behelsde het tweede van drie semesters van het boekjaar 2022/2023, dat uitzonderlijk over achttien maanden loopt om het in de toekomst af te stemmen op het kalenderjaar. Er werden de voorbije twaalf maanden voor 100,7 miljoen euro investeringstoezeggingen gedaan, het op een na hoogste cijfer ooit (107 miljoen euro in 2019/2020 en te vergelijken met 62,3 miljoen in het vorige boekjaar). Van dit bedrag werd 65,3 miljoen euro in de voorbije zes maanden toegezegd.

Zoals altijd ging het om een mengeling van investeringen in bestaande en nieuwe projecten. De belangrijkste nieuwkomer was een investering van 42 miljoen euro gespreid over drie jaar voor het verwerven van een portefeuille van zes nieuwbouwuniversiteiten in Ierland. Daarnaast werd 15 miljoen euro toegezegd voor een belang van 50 procent in het consortium SPI.RO, dat zal instaan voor de herinrichting van de ring rond Brussel ter hoogte van Zaventem. Onder de bestaande projecten was er onder meer een bijkomende injectie van 12 miljoen euro in Zelfstroom, de grootste aanbieder in verhuur van zonnepanelen in Nederland, en er wordt 20,3 miljoen uitgetrokken voor een windpark in België en in Nederland. Gezamenlijk werd de voorbije twaalf maanden uit eerder aangegane en nieuwe investeringstoezeggingen 74,6 miljoen euro effectief geïnvesteerd, waarvan 50,2 miljoen de voorbije zes maanden.

TINC deed ook twee participaties van de hand. Op de verkoop van het belang van 50,01 procent in het Gentse bedrijvencentrum Bio-Versneller werd 4,1 miljoen euro meerwaarde geboekt, terwijl de verkoop van de helft van het belang in het Nederlandse Glasdraad een meerwaarde van 5,3 miljoen opleverde. Inclusief deze meerwaarden was er het voorbije jaar een nettowinst van 36,6 miljoen euro of 1,01 euro per aandeel, een stijging met 46,6 procent tegenover 2022. De portefeuille groeide het voorbije semester van 25 naar 27 participaties en de waarde steeg tegenover 30 juni 2022 met 6,5 procent tot 442,4 miljoen euro.

De investeringen zijn in vier segmenten onderverdeeld. Publieke infrastructuur neemt 153 miljoen euro van de portefeuille voor zijn rekening (34% van het totaal), onderverdeeld in acht participaties. Energie-infrastructuur volgt met een waarde van 136 miljoen euro (31%), opgebouwd uit elf participaties. Daarna volgen nog zes participaties in Selectief Vastgoed met een waarde van 87,3 miljoen euro (20%) en twee participaties in Digitale Infrastructuur met een waarde van 65,7 miljoen (15%).

Het eigen vermogen nam toe van 463,6 miljoen euro of 12,75 euro per aandeel op 30 juni 2022 tot 480,4 miljoen of 13,21 euro per aandeel. Rekening houdend met het brutodividend van 54 eurocent per aandeel geeft dit een brutorendement op het eigen vermogen van 7,85 procent. De uitstaande investeringstoezeggingen bedroegen op 30 juni 89,5 miljoen euro, te vergelijken met 63,3 miljoen op 30 juni 2022 (69 miljoen euro op 31 december 2022). De nettokaspositie bedroeg 36,3 miljoen euro, en daarnaast kan TINC tot 60 miljoen kredietlijnen opnemen en kan er duurzame schuldfinanciering worden aangegaan.

TINC schuift een brutodividend naar voren van 84 cent per aandeel, omgerekend over twaalf maanden betekent dit 56 cent per aandeel. De uitkering is gepland in mei 2024, zes maanden later dan normaal door het eenmalig verlengde boekjaar.

Conclusie

De stijgende rentetarieven zorgen vanuit obligatiehoek voor toenemende concurrentie voor TINC. Maar toch blijven we het aandeel aanraden als een bijzonder defensief en aantrekkelijk rendementsaandeel voor de rustige langetermijnbelegger.