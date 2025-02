De beste banken en brokers voor fondsen

De voorstanders van passief beleggen zagen de voorbije jaren hun gelijk bewezen in de superieure rendementen. De tegenstanders zeggen: “Ja, maar wacht tot de torenhoge waarderingen van de Amerikaanse technologiereuzen in elkaar klappen, dan komen er weer meer kansen voor actieve beleggers.” Wij zoeken uit bij welke tussenpersonen u terecht kunt, ongeacht uw voorkeur voor actief of passief beleggen.

Voor mensen die weinig tijd en zin hebben om met hun beleggingen bezig te zijn, zijn er twee oplossingen. Ze kunnen geld stoppen in beursgenoteerde indexfondsen (ETF’s) of ze kunnen deelbewijzen kopen van klassieke beleggingsfondsen, ook wel bancaire fondsen genoemd omdat u ze via een bank moet kopen. In België zijn er sinds jaar en dag banken die vooral hun huisfondsen promoten, of de fondsen van één geprivilegieerde partner, en banken die samenwerken met externe fondsenhuizen. Tot die eerste categorie behoren bijvoorbeeld KBC, Belfius en BNP Paribas Fortis. Tot die laatste categorie horen vooral kleinere banken, zoals Deutsche Bank, Keytrade Bank en MeDirect.

Deutsche Bank is allesbehalve goedkoop, want u moet een zichtrekening openen. De DB Account kost 5,3 euro per maand, tenzij u jonger bent dan 25 jaar of meer dan 50.000 euro op uw rekening heeft staan. Bovendien betaalt u volgens de tarieven vermeld op de website 1,5 procent instapkosten en 12 euro bewaarloon per lijn in de portefeuille. Bij Keytrade Bank en MeDirect zijn er geen in- of uitstapkosten en die banken rekenen ook geen bewaarloon aan.

De snelheid

In 2024 investeerden Europese beleggers een recordbedrag van 307,5 miljard euro in ETF’s, volgens de dataverzamelaar Morningstar. Actief beheerde beleggingsfondsen konden maar half zoveel geld (150,5 miljard euro) aantrekken vorig jaar. Vooral bij een jong beleggerspubliek zijn ETF’s aan een opmars bezig, om verschillende redenen. De jaarlijkse beheerskosten op het niveau van het beursgenoteerde fonds liggen een pak lager dan bij de klassieke fondsen. De klassieke fondsen wisten die hogere kosten de voorbije jaren niet te compenseren met hogere rendementen.

U kunt ook veel sneller inspelen op markttrends met een ETF. Wanneer u een aankooporder voor een beursgenoteerd fonds ingeeft, dan kan dat onmiddellijk uitgevoerd worden tegen de marktprijs. Wanneer u deelbewijzen van een bancair fonds wilt kopen, dan kent u de exacte prijs niet van die deelbewijzen en die aankoop gaat ook niet meteen door maar pas de volgende dag of zelfs later. De netto-inventariswaarde van een bancair fonds wordt namelijk maar één keer per dag uitgerekend, en bij sommige fondsen zelfs niet eens elke dag. De internetgeneratie is eraan gewend snel te kunnen handelen.

De prijzenslag

“De voorbije jaren hebben de belangrijkste brokers in ons land geleidelijk aan de transactiekosten verlaagd, om te kunnen concurreren met de prijsbrekers uit het buitenland”, menen Sebastien Aguilar en Toon Cuypers van Fire Belgium. “Fire staat voor ons voor financial independence, retire efficiently. Niet noodzakelijk early“, zegt Aguilar met een knipoog naar de oorspronkelijke betekenis van het acroniem. Fire Belgium probeert gelijkgestemde zielen samen te brengen die geïnteresseerd zijn in personal finance en publiceert sinds 2023 elk jaar een grote vergelijking van de belangrijkste brokers die actief zijn in ons land.

De criteria die Aguilar en Cuypers meenemen in hun vergelijking: veiligheid, toegankelijkheid, gebruiksgemak en kosten. “De meeste buitenlandse neobrokers handelen niet alle Belgische belastingen af. Daar moeten beleggers voorzichtig mee omspringen. Saxo Bank komt als goedkoopste van de Belgische spelers uit de bus, gevolgd door Bolero voor de ETF’s die op de ETF Playlist staan en Keytrade op bepaalde beurzen.”

Keytrade Bank paste onlangs de tarieven schoorvoetend aan, waardoor het veel goedkoper is geworden om aandelen en ETF’s te kopen op de beurzen van Amsterdam en Brussel: 2,45 euro voor orders tot 250 euro. Om te handelen op de beurs van Frankfurt of Milaan betalen kleine beleggers zich nog steeds blauw (24,95 euro per schijf van 50.000 euro). De Duitse en de Italiaanse markten zijn twee markten waar veel ETF’s worden verhandeld en dus wel interessant kunnen zijn voor ETF-beleggers. Bovendien trok Keytrade Bank de kosten voor uitgaande transfers op tot 60,5 euro per lijn.

“Die transferkosten houden beleggers ook maar beter in de gaten”, waarschuwt Yoran Brondsema, medeoprichter van de app Curvo en mede-auteur van De Hangmatbelegger. “Bovendien biedt niet elke broker de mogelijkheid om je portefeuille over te dragen naar een andere broker. Bij BUX bijvoorbeeld kan dat niet. Met de invoering van de meerwaardebelasting in België betaal je dus niet enkel de kosten om die aandelen te verkopen en opnieuw te kopen, maar je betaalt dan ook nog eens 10 procent meerwaardebelasting als je meer dan 10.000 euro winst hebt op je portefeuille.”

Gebruiksvriendelijk

Een ander voordeel van Saxo is dat de broker net als MeDirect, Re=Bel, ING Self Invest en Bolero de Itsme-app gebruikt om toegang te verschaffen tot het beleggingsplatform. Die app staat bij de meeste Belgen al standaard op de smartphone, omdat de overheid er ook gebruik van maakt, voor Tax-on-web bijvoorbeeld. Geen geknoei met andere veiligheidssleutels.

‘Saxo Bank biedt het beste van twee werelden. Je betaalt misschien iets meer dan bij buitenlandse partijen, maar je bent wel meteen in orde voor de Belgische fiscus’ Yoran Brondsema, medeoprichter Curvo en mede-auteur De Hangmatbelegger

Curvo brengt op zijn website nog een heleboel andere criteria in rekening. Gaande van de mogelijkheden om gezamenlijke rekeningen of kinderrekeningen te openen tot eventuele problemen met toezichthouders die de brokers in het verleden hebben gehad. Nog praktijken die bij de buitenlandse spelers wel eens gebeuren: worden uw beleggingen uitgeleend aan derden die willen speculeren op een koersdaling? Worden de brokers betaald om uw aan- en verkooporders door te spelen naar een grote partij? Brondsema: “In principe zouden die betalingen voor orderstroom vanaf 2026 verboden worden in de Europese Unie, maar voorlopig kan het nog.” De vrees is dat u door die betalingen voor orderstroom misschien niet altijd de beste prijs krijgt voor uw order.

Zoek het zelf maar uit

“Saxo Bank biedt het beste van twee werelden”, besluit Brondsema. “De transactiekosten bij Saxo Bank liggen min of meer in lijn met de kosten bij buitenlandse spelers zoals Mexem en DeGiro. Je betaalt misschien iets meer dan bij sommige andere partijen, maar je bent wel meteen in orde voor de Belgische fiscus. Want heel wat buitenlandse brokers laten beleggers aan hun lot over. Zoek zelf maar uit hoe je je buitenlandse rekening moet aangeven, welke belastingen op dividenden je moet aangeven, hoe je de taks op beursverrichtingen moet doorstorten. Sommige buitenlandse brokers bieden ook instrumenten aan zoals CFD’s of contracts for difference die in België verboden zijn.”

Sebastien Aguilar en Toon Cuypers voegen nog toe dat automatische spaarplannen een troef kunnen zijn. “Die vinden we terug bij Bolero, Trade Republic, Mexem en Bux.” Automatisch elke maand een aankooporder voor een ETF met het stukje van uw loon dat u niet nodig heeft? Niets is handiger voor beleggers die zo min mogelijk met hun beleggingen willen bezig zijn. “De plannen zijn niet overal even gebruiksvriendelijk”, waarschuwen Aguilar en Cuypers. “Sommige zouden nog wat verder ontwikkeld moeten worden.”