Boeing is onze nieuwe langetermijnfavoriet

We komen elk kwartaal één keer terug op onze langetermijnportefeuille – een belofte die we begin september 2022 hebben gemaakt.

Die portefeuille stellen we samen voor de rustige belegger met een brede beleggingshorizon. We voeren maximaal één wijziging per kwartaal door, om het verschil met de voorbeeldportefeuille te benadrukken. Als referentie-index nemen we de gemiddelde prestatie van de Bel20, de Eurostoxx50 en de MSCI World-index (in euro). Die indexen lieten een gemiddelde stijging van 33,8 procent optekenen. De prestaties van onze twintig langetermijnfavorieten blijven alle kanten uitgaan, van -47 tot +78 procent – een spread van 125 procent. Maar de gemiddelde prestatie – elk aandeel en elke tracker heeft hetzelfde gewicht in deze portefeuille – bedraagt 31,7 procent. Eerder hadden we een voorsprong van 1 procent op de markten. Dat is opnieuw een achterstand.

Drie aandelen blijven hardnekkig in het rood staan: Barco, Kinepolis en Melexis. Vooral de bijna-koershalvering van Barco is om in een hoekje weg te kruipen. Kinepolis en Melexis doen het eveneens verrassend zwak tegenover de jaren voordien. Ook Umicore bleek nog niet de bodem te hebben bereikt toen we het zes maanden geleden in de portefeuille opnamen.

Gelukkig doen onder meer de edelmetalen, met iShares MSCI Global Silver Mines en VanEck Vectors Goldminers, het nog altijd goed. De uraniumwaarden Cameco en Sprott Physical Unit Trust zijn wel teruggevallen, maar de rendementen op lange termijn blijven mooi.

We maken gebruik van de mogelijkheid om één keer per kwartaal een aandeel te wisselen. De transitie bij Vodafone zal langer duren dan verwacht. Daarom ruilen we dat aandeel met dat van Boeing, dat de voorbije vijf jaar teleurstelde op Wall Street. De vliegtuigmarkt is nog altijd een geweldige groeimarkt. Het orderboek is dan ook heel goed gevuld. Het bedrijf is bezig orde op zaken stellen en moet vanaf 2026 weer een rendabel zijn. De recente koersduik zien we als een kans.