Blijft de Europese beurslente duren?

Hoe somberder het nieuws over de Europese economieën wordt en hoe meer we geopolitiek buitenspel worden gezet door de Amerikaanse president Donald Trump, des te harder lijken de Europese beurzen te stijgen. Ze gaan harder dan Wall Street in de eerste twee maanden van het jaar. Is dit de eerste grote verrassing van het beleggingsjaar 2025?

We keren terug naar 6 november vorig jaar. Toen werd heel snel duidelijk dat Trump met vlag en wimpel de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou winnen. Meteen gingen de vermogensbeheerders aan het schuiven. Ze gingen allemaal richting Amerika, naar Wall Street. Daar zou het geld te verdienen zijn in 2025. De America First-politiek van de herkozen president zou de Amerikaanse economie en dus de Amerikaanse bedrijven bevoordelen en de ondernemingen uit andere landen benadelen. Het gewicht in Amerikaanse aandelen werd nog maar eens verhoogd, op een moment dat er al een enorme concentratie van gelden op de Amerikaanse beurs te noteren viel, vooral in de Magnificent Seven-aandelen.

Maar wat gebeurde er? De goedkope Europese aandelen werden nog goedkoper en werden ingeruild voor Amerikaanse waarden waarvan de waardering al een stuk duurder was geworden. Ze werden nog pittiger geprijsd, in absolute en in relatieve termen.

Opportunistische zet

Wie zijn huiswerk eind vorig jaar en begin dit jaar heeft gemaakt, doet natuurlijk de omgekeerde beweging. Volgens ons hebben heel wat Amerikaanse en Angelsaksische beheerders dat gedaan. Wie of wat zit anders achter de klim in de eerste twee maanden? Hebben de Europeanen zelf plots de bredere beurs ontdekt en hebben ze meer in aandelen belegd? Dat denken we niet, gezien de macro-economische en rente-omgeving.

De Amerikanen benutten de waarderingskloof tussen de Eurostoxx 50 en de S&P 500.

We zijn ervan overtuigd dat de Amerikaanse investeerders een deel van hun winsten op eigen waarden hebben verzilverd en hebben belegd in aandelen buiten de Verenigde Staten. Niet dat ze plots hun patriottisme zijn kwijtgespeeld en voor de lange termijn geloven in Europese waarden. Neen, het is een opportunistische zet na de vaststelling dat de eigen aandelen toch stevig geprijsd zijn, mede door het extra geld dat in de laatste maanden van 2024 uit de rest van de wereld nog naar Wall Street is gevloeid. De waarden in Europa en Azië zijn veel goedkoper. De Amerikanen benutten de waarderingskloof. Daarom is er momenteel een rendementsverschil van bijna 10 procent in het voordeel van de Eurostoxx 50-index tegenover de Standard&Poor’s 500-index.

Verder zouden we het voorlopig niet zoeken. We willen de pret niet al te zeer bederven, maar voorlopig houden we het op een Europese beurslente. Tot nader order gaat het om een korte, afgebakende periode, waarin de Europese markten en ook bijvoorbeeld de beurs van Hongkong Wall Street nadrukkelijk het nakijken geven. Op termijn zal de waarderings- en prestatiekloof worden gedicht, maar niet in één keer in 2025.