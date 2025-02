Beleggen voor beginners: papieren vastgoed kan alternatief zijn voor fysiek vastgoed

Een belegging in vastgoed hoeft niet noodzakelijk uit grond of steen te bestaan. U kunt zich ook op papieren vastgoed richten.

U kunt beleggen in vastgoedaandelen of in het typisch Belgische fenomeen van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s). Daar zijn enkele voordelen aan verbonden tegenover een investering in fysieke vastgoed.

– Veel lagere instapdrempel: om een degelijke belegging in fysiek vastgoed te doen zijn dezer dagen enkele honderdduizenden euro’s nodig. Dat is een erg hoge drempel, waardoor het pand echt wel de juiste keuze moet zijn. Een mogelijkheid tot diversificatie is niet of nauwelijks mogelijk. Wie papieren vastgoed wil kopen, kan dat al vanaf enkele honderden euro’s. Enkel de omvang van de transactiekosten is een belemmering. Diversificatie en dus de spreiding van het risico is ook veel gemakkelijker te realiseren.

– Minder problemen: wie vastgoed als belegging koopt, mikt op huuropbrengsten. Maar met die huurders kunnen er ook heel wat problemen ontstaan. Ze kunnen opzeggen (leidt tot leegstand en tijdelijk verlies aan inkomsten), kunnen slechte betalers zijn (huurachterstand) of kunnen schade aanrichten in het pand (herstelkosten), die de huurwaarborg kunnen overstijgen. Dat kan serieus wegen op het rendement van de belegging. Dat soort praktische zaken en problemen zijn minder aan de orde bij papieren vastgoed, zeker als er sprake is van enige spreiding.

Met de regelmaat van een klok duiken er grote en kleine problemen op, die de verhuurder in orde moet brengen.

– Minder rompslomp: fysiek vastgoed is onderhevig aan slijtage en administratieve verplichtingen. Afvoerbuizen die verstoppen, een lekkend dak, een verwarming die kapot is, enzovoort. Met de regelmaat van een klok duiken er grote en kleine problemen op, die de verhuurder in orde moet brengen. Daarnaast zijn er bij de aankoop van fysiek vastgoed heel wat formaliteiten, die dienen nageleefd te worden en die niet gratis zijn, zoals een notarisakte. Dat soort rompslomp heb je niet bij papieren vastgoed. Daarmee kun je in principe jaarlijks de couponnetjes innen en bekijken hoe de noteringen evolueren.

Vastgoedontwikkelaars en -groepen

Nationaal en internationaal zijn er flink wat vastgoedmaatschappijen met een beursnotering. We denken aan vastgoedontwikkelaars als Atenor, Immobel en VGP in België en grote internationale vastgoedgroepen zoals Unibail-Rodamco en Wereldhave. De meest populaire manier in België om te beleggen in papieren vastgoed is via de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s). Hoe u dat het best aanpakt en waar u allemaal moet op letten, doen we volgende week in deze rubriek uit de doeken.