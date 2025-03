Atypisch eerste kwartaal op de beurzen

Europa toont veerkracht. Dat heeft een wissel in de geldstromen op gang gebracht.

We zijn aan het einde gekomen van het eerste kwartaal van 2025. De gamechanger was de terugkeer van Donald Trump als 47ste president van de Verenigde Staten. Dat is niet geruisloos voorbijgegaan. Ook op de financiële markten hebben we gevolgen gezien. Maar niet op de manier zoals velen het begin dit jaar hadden gezien en op hadden ingespeeld.

Door de triomfantelijke verkiezingsoverwinning van Donald Trump begin november was Wall Street the place to be. Europese en Chinese aandelen dienden nog meer dan voorheen gemeden te worden. Dankzij het duo Trump en Tesla-baas Elon Musk zouden de Amerikaanse technologiegiganten nog dominanter worden in de wereld. De dollar en de cryptomunten, met vooral de bitcoin, gingen glorieuze tijden tegemoet, veel meer dan de edelmetalen.

Het is helemaal anders uitgedraaid in de eerste drie maanden van het jaar. De Amerikaanse indexen bengelen onderaan in het klassement als we naar de prestaties sinds begin januari kijken. Er wordt al gesproken over de ‘Maleficent Seven’ in plaats van de ‘Magnificent Seven’. De Europese en Chinese waarden triomferen en laten fraaie rendementen optekenen sinds het jaarbegin. Wie eind vorig jaar een bitcoin kocht met de verwachting daar snel heel veel geld aan te verdienen, moet vaststellen dat er nu sprake is van een verlies van 10 procent. Ook de dollar is de jongste weken behoorlijk afgegleden tegenover de euro. Wie begin 2025 daarentegen goud heeft gekocht, staat op 10 procent winst.

Sentimentswissel

Hoe kan dat allemaal? Wat is in die drie maanden gebeurd? In essentie is er vooral sprake van een sentimentswissel. Eind vorig jaar was het beeld omtrent de Verenigde Staten en Wall Street extreem positief, en het beeld met betrekking tot Europa en China heel negatief. Dat gaf aanleiding tot extreme waarderingsverschillen tussen de Amerikaanse aandelen en de Europese en Chinese aandelen en tussen groei- en waardeaandelen.

Alle klassieke waarderingsindicatoren gaven aan dat de Amerikaanse sterindex Standard & Poor’s 500 in januari ver boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar ligt. Een gerechtvaardigde indexstand zou 4.705 punten bedragen, wat een overwaardering van 27,5 procent betekent. Nu Trump niet aan de verwachtingen voldoet en vooral focust op de handelsoorlog en minder op belastingverlagingen, zien we in de correctie op de eerste plaats een waarderingscorrectie.

Aan de andere kant blijkt het pessimisme over de Europese beurzen overtrokken te zijn geweest. Europa in het algemeen en Duitsland in het bijzonder toont veerkracht en wil krachtdadiger dan we gewoon zijn de problemen aanpakken. Dat heeft een wissel in de geldstromen op gang gebracht.