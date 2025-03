Aandelenduel: Rheinmetall versus BAE Systems

In deze rubriek gaan twee secorgenoten of verwante bedrijven in duel. Dat doen ze aan de hand van vijftien financiële parameters. Het aandeel dat het meeste duels wint, krijgt de voorkeur van de redactie van Trends Beleggen. Deze week zetten we twee nieuwe beurssterren tegenover elkaar, de defensiewaarden Rheinmetall en BAE Systems.

– Marktpositie: Rheinmetall

– Beurswaarde: BAE Systems

– Koersprestatie 5 jaar: Rheinmetall

– Return 5 jaar: Rheinmetall

– Bèta: BAE Systems

– Dividendrendement: BAE Systems

– Groei dividend 5 jaar: Rheinmetall

– Koers/winst ’25: BAE Systems

– PEG-ratio: Rheinmetall

– Koers/omzet: BAE Systems

– Koers/boekwaarde: BAE Systems

– Ev/ebitda: BAE Systems

– Rendement op eigen vermogen: Rheinmetall

– Rendement op ingezet kapitaal: Rheinmetall

– Schuldgraad: Rheinmetall

Over deze aandelen werd tot maart 2022 zelden of nooit geschreven. Bij het grote publiek waren het nobele onbekenden. Dezer dagen behoren ze tot de populairste Europese aandelen, met dank aan de Russische president Vladimir Poetin. Op het moment dat hij Oekraïne binnenviel en het land de oorlog verklaarde, begon de geweldige klim van de Europese defensiewaarden, met het Duitse Rheinmetall op kop.

Als symbool van de sector zouden we Rheinmetall verkiezen voor zijn marktpositie. In beurswaarde (49,8 miljard voor Rheinmetall en 47,3 miljard pond voor BAE Systems) geven ze elkaar niet zoveel meer toe, maar het Britse BAE Systems blijft nog even de grootste. Ook al is Rheinmetall aan een indrukwekkende opmars bezig als we kijken naar de koersprestatie en return op 5 jaar (1.280% koersstijging versus 157% voor BAE Systems). Dat is ronduit indrukwekkend. Het zorgt er wel voor dat Rheinmetall gevoeliger is voor marktbewegingen (bèta) en ook een lager dividendrendement heeft dan BAE Systems (0,5 versus 2,1%). Maar de dividendgroei bij Rheinmetall ligt hoger dan bij BAE Systems (+22 versus +7%).

Het moet gezegd, het zijn dure aandelen geworden. Vooral Rheinmetall, met een verwachte koers-winstverhouding van 55. Dat duel gaat dus duidelijk naar BAE Systems. Ook in termen van koers/omzet en koers/boekwaarde scoort BAE Systems een stuk goedkoper (Rheinmetall 5,6 keer de omzet versus 1,8 keer bij BAE Systems).

Het duel op basis van de PEG-ratio (price earning to growth, koerswinst ten opzichte van de winstgroei) voor de komende vijf jaar draait dan weer wel uit in het voordeel van Rheinmetall, waar analisten een beduidend hogere winstgroei verwachten dan bij BAE Systems. Zowel op basis van het rendement op eigen vermogen (ROE) als het rendement op ingezet kapitaal (ROCE) gaat het duel naar Rheinmetall (18% ROE versus 16% bij BAE Systems), dat bovendien een lagere schuldgraad (1x ebitda versus 2,5 x bij BAE Systems) heeft. Dat is belangrijk.

Conclusie

Ook deze keer was het een heel spannend duel. Maar op basis van de resultaten geven we toch een lichte voorkeur aan Rheinmetall tegenover BAE Systems, met een score van acht gewonnen duels tegenover zeven. Het Duitse defensieaandeel is een stuk duurder dan het Britse, maar de groeiperspectieven liggen ook merkelijk hoger. Of we nog achter deze fors gestegen defensiewaarden zouden aanlopen? Daarvoor zijn ze tegenwoordig iets te ‘hot’. We zouden op een tussentijdse terugval wachten. Maar wie defensieaandelen heeft, kan die de komende jaren wel stevig vasthouden. De wereldvrede was de voorbije decennia nog nooit zo bedreigd als nu en landen moeten zich willens nillens bewapenen.