Aandelenduel: Lotus Bakeries versus Mondelez

In deze rubriek gaan twee secorgenoten of verwante bedrijven in duel. Dat doen ze aan de hand van vijftien financiële parameters. Het aandeel dat het meeste duels wint, krijgt de voorkeur van de redactie van Trends Beleggen. Deze week zitten we in de koekjesmarkt met Lotus Bakeries en Mondelez, de producent van onder meer Oreo. Een verhaal van David tegen Goliath.

– Marktpositie: Mondelez

– Beurswaarde: Mondelez

– Koersprestatie 5 jaar: Lotus Bakeries

– Return 5 jaar: Lotus Bakeries

– Bèta: Mondelez

– Dividendrendement: Mondelez

– Groei dividend 5 jaar: Lotus Bakeries

– Koers/winst ’25: Mondelez

– PEG-ratio: Lotus Bakeries

– Koers/omzet: Mondelez

– Koers/boekwaarde: Mondelez

– Ev/ebitda: Mondelez

– Rendement op eigen vermogen: Lotus Bakeries

– Rendement op ingezet kapitaal: Lotus Bakeries

– Schuldgraad: Lotus Bakeries

Lotus Bakeries is een snelgroeiende, maar nog relatieve kleine speler met een jaaromzet van 1,2 miljard euro. Het Belgische bedrijf neemt het op tegen de trager groeiende Amerikaanse mastodont Mondelez, met een jaaromzet van ruim 36 miljard dollar. Het marktpositieduel gaat dus zonder discussie naar Mondelez, net als het duel over de beurswaarde (6,65 miljard euro voor Lotus Bakeries versus 89 miljard dollar voor Mondelez). Maar het verschil is de voorbije vijf jaar kleiner geworden. Het Lotus Bakeries-aandeel heeft een veel indrukwekkender parcours afgelegd dan het Mondelez-aandeel (+180% versus +25%). Hetzelfde geldt voor de return (koersevolutie + dividenden). Mondelez heeft een erg lage bèta (gevoeligheid voor marktbewegingen) van 0,39 tegenover 0,68 voor Lotus Bakeries.

Ondanks de recente koersterugval wordt voor de forse, standvastige groei van Lotus Bakeries stevig betaald op de beurs, met een waardering van 39 keer de verwachte winst versus 24 keer voor Mondelez. Ook dat duel gaat dus naar Mondelez. Net zoals andere waarderingsmaatstaven, zoals de koers op de omzet, de koers op de boekwaarde en de ondernemingswaarde op de bedrijfskasstroom.

Het duel over de PEG-ratio (price earning to growth of koerswinst ten opzichte van de winstgroei) gaat dan weer naar Lotus Bakeries, wegens de sterkere winstgroei op langere termijn. Lotus Bakeries is ook een stuk rendabeler, zowel in termen van rendement op eigen vermogen (ROE) als rendement op ingezet kapitaal (ROCE). Zo bedraag de ROE circa 22 procent versus 17 procent voor Mondelez. Ondanks de stevige investeringen in groei heeft Lotus Bakeries ook een veel lagere schuldgraad (netto financiële schuld ten opzichte van de ebitda) dan Mondelez.

Conclusie

Dit aandelenduel was weer een nek-aan-nekrace. In de duels over groei en prestaties komt Lotus Bakeries als primus naar voren, maar de kwaliteit zit verrekend in de koers, zodat de duels die draaien om waardering steevast naar Mondelez gaan. We zien op dit moment een lichte voorkeur voor Mondelez. Het wint acht duels versus zeven duels voor Lotus Bakeries. Voorlopig hebben ook we voor beide waarden een ‘houden’-advies, maar in de huidige turbulente markten hebben ze een natuurlijke aantrekkingskracht.