Aandelenduel: KBC versus ING

In deze rubriek gaan twee secorgenoten of verwante bedrijven in duel. Dat doen ze aan de hand van vijftien financiële parameters. Het aandeel dat het meeste duels wint, krijgt de voorkeur van de redactie van Trends Beleggen. Deze week zijn we in de banksector aanbeland met een duel der Lage Landen tussen KBC en ING.

Marktpositie: KBC

Beurswaarde: ING

Koersprestatie 1 jaar: ING

Return 1 jaar: ING

Bèta: ING

Dividendrendement: ING

Groei dividend 5 jaar: ING

Koers/winst ’25: ING

PEG-ratio: KBC

Koers/opbrengsten: ING

Koers/boekwaarde: ING

Beurswaarde/deposito’s: ING

Rendement op eigen vermogen: KBC

Rendement op ingezet kapitaal: KBC

Solvabiliteitspositie: KBC

Dit aandelenduel situeert zich opnieuw in de financiële sector; we deden al een duel tussen de verzekeraars Ageas en NN Group. Nu zetten we twee bankaandelen tegenover elkaar: KBC en ING.

De beoordeling van de marktposities was niet eenvoudig. We vinden KBC dominanter op de markten waarop het actief is en geven dan ook de voorkeur aan de Belgische bank, ondanks de hogere beurswaarde van ING (afgerond 59 versus 36 miljard euro).

De koersprestaties op vijf jaar vallen voor beide aandelen mee. ING overvleugelt KBC toch met +334 procent versus +111 procent. Ook met dividenden erbij (return op vijf jaar) blijft het ING-aandeel in de periode 2020-2025 duidelijk het nummer één. Hun populariteit hebben beide aandelen dan ook vooral te danken aan het zeer hoge dividendrendement. Inclusief de extra dividenden komt het dividendrendement bij ING nipt hoger uit dan bij KBC. Bovendien groeit het dividend sneller bij ING dan bij KBC (gemiddeld 13,2% versus 6,7% over de voorbije vijf jaar). ING heeft ook een lagere bèta (gevoeligheid voor marktbewegingen) dan KBC (0,75 versus 0,90).

KBC heeft een straffe reputatie in het Europese bankenlandschap en scoort daardoor minder goed dan ING op de waarderingsratio, al zijn de verschillen niet overal even groot. Kijk bijvoorbeeld naar de verwachte koers-winstverhouding voor 2025. Op basis van de analistenconsensus noteert KBC tegen 10,8 keer de verwachte winst tegenover 9,7 keer voor ING. KBC noteert traditiegetrouw ook hoger in termen van koers/boekwaarde (1,45 keer versus 1,1 keer voor ING). KBC wint wel nipt het duel op basis van de PEG-ratio (price earning to growth, koerswinst ten opzichte van de winstgroei) voor de komende vijf jaar.

Bij bankiers heeft de ratio van de ondernemingswaarde tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) geen zin. We hebben die vervangen door de beurswaarde af te wegen tegenover de deposito’s. Daar komt ING opnieuw als winnaar naar voren (0,09 versus 0,12). Zowel op basis van het rendement op eigen vermogen (ROE) als het rendement op ingezet kapitaal (ROCE) komt KBC wel als winnaar uit de bus.

De schuldgraad (netto financiële schuld ten opzichte van de ebitda) is ook geen werkbare parameter voor de banksector. We kozen voor het laatste duel voor de solvabiliteitspositie, waar KBC met 15,0 procent de overhand heeft.

Conclusie

Deze keer is het aandelenduel iets minder spannend, omdat het ING-aandeel, vooral in termen van waardering en ondanks een betere koersprestatie de voorbije jaren, goedkoper is dan het KBC-aandeel. Dat is natuurlijk de verdienste van de consistente prestaties van KBC het voorbije decennium, die het aandeel duurder hebben gemaakt dan andere Europese bankspelers zoals ING. Maar als we de optelsom maken, dan komen we uit op tien gewonnen duels voor ING versus vijf voor KBC. Bankaandelen hebben een mooie periode op de beurs achter de rug en blijven geliefd wegens de dividendrendementen. Maar we denken dat aan die outperformance tegenover de markt een einde is gekomen.

