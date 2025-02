Aandelenduel: Ageas versus NN Group

In deze rubriek gaan twee secorgenoten of verwante bedrijven in duel. Dat doen ze aan de hand van vijftien financiële parameters. Het aandeel dat het meeste duels wint, krijgt de voorkeur van de redactie van Trends Beleggen. Deze week zijn we in de verzekeringssector aanbeland met het duel der Lage Landen tussen Ageas en NN Group.

– Marktpositie: Ageas

– Beurswaarde: NN Group

– Koersprestatie 1 jaar: NN Group

– Return 1 jaar: NN Group

– Bèta: NN Group

– Dividendrendement: NN Group

– Groei dividend 5 jaar: NN Group

– Koers/winst ’25: Ageas

– PEG-ratio: NN Group

– Koers/omzet: Ageas

– Koers/boekwaarde: Ageas

– Ev/ebitda: NN Group

– Rendement op eigen vermogen: Ageas

– Rendement op ingezet kapitaal: Ageas

– Schuldgraad: Ageas

Dit is een spannend aandelenduel tussen twee verzekeraars, Ageas en NN Group, die door de bankencrisis zijn afgesplitst van respectievelijk Fortis en ING. De beoordeling van de marktposities was niet eenvoudig. Gezien de iets grotere focus in hun bestaande markten geven we toch een lichte voorkeur aan Ageas. Maar NN Group heeft een duidelijk hogere beurswaarde (12,1 versus 9,4 miljard euro). De koersprestaties op vijf jaar vallen ons tegen. Door de perceptieproblemen ten aanzien van China staat het Ageas-aandeel zelfs lager dan vijf jaar geleden. Daarmee verliest het ook dat duel (-5% versus +22%).

Hun populariteit hebben beide aandelen vooral te danken aan het zeer hoge dividendrendement, waardoor de returns nog enigszins in orde zijn. Het dividendrendement van NN Group is hoger dan van Ageas. Ook groeit het dividend bij NN Group sterker dan bij Ageas (11% versus 8%). Wellicht mede daardoor wint Ageas de meeste waarderingsduels, zowel de verwachte koers-winstverhouding, de verhouding tussen de koers en de opbrengsten als de koers-boekwaarderatio. Al zijn de verschillen soms nipt.

De analisten zijn ervan overtuigd dat de winstgroei bij NN Group hoger zal liggen dan bij Ageas. Vandaar dat NN Group het duel wint op basis van de PEG-ratio (price earning to growth, koerswinst ten opzichte van de winstgroei) voor de komende vijf jaar. Ageas kan wel de laatste duels in de wacht slepen, zowel op basis van het rendement op eigen vermogen (ROE) als het rendement op ingezet kapitaal (ROCE). Ageas heeft ook een lagere schuldgraad (netto financiële schuld ten opzichte van de ebitda) dan NN Group.

Conclusie

Niet voor het eerst zijn de twee spelers aan mekaar gewaagd. Maar er is toch een lichte voorkeur voor NN Group tegenover Ageas met een score van acht gewonnen duels tegenover zeven. Het verschil is dus minimaal. Als we voor de komende twaalf maanden een voorkeur moeten uitspreken voor verzekeringswaarden of bankaandelen, dan zouden we kiezen voor verzekeraars als NN Group of Ageas. Een omgeving met een lagere rente zou meer in het voordeel moeten zijn van verzekeraars dan van banken.

Lees ook: