On, Hoka en Asics zijn drie veelbelovende merken in de markt van sneakers en sportschoenen. De drie beursgenoteerde bedrijven hebben vorig jaar hun omzet met miljarden verhoogd en zijn op weg om serieuze uitdagers te worden van marktleiders Adidas en Nike. Dit succes vertaalt zich ook naar de aandelenmarkten. Maar zijn deze aandelen interessant voor beleggers?

On (On Holding)

On werd in 2010 in Zwitserland opgericht als een merk voor sportschoenen en sportkleding. Het heeft als doel de marktleider te worden in het domein van loopschoenen. De On Cloud onderscheidt zich met een ontwerp dat de loper bewust uit balans brengt om de ondergebruikte spieren te activeren. De verkoop van On groeit wereldwijd razendsnel: in 2024 steeg de omzet tot 2,29 miljard euro, een groei van 30 procent op jaarbasis, zo blijkt uit cijfers van Bloomberg.

In 2025 mikt het bedrijf uit Zürich op een omzet van 3,1 miljard euro. Hoewel On naar eigen zeggen de focus legt op de verkoop van loopschoenen, groeit het ook als lifestylemerk. Steeds meer mensen dragen On-schoenen buiten het sporten, en daarop speelt het bedrijf in met een uitgebreide collectie sneakers. Door de sterke verkoopgroei is het aandeel van On op de beurs van New York sinds februari 2024 gestegen met 115 procent.

Het aandeel staat momenteel hoog gewaardeerd, wat blijkt uit de hoge ev-ebitda-verhouding van 64,84, volgens Bloomberg. Dat is de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de operationele winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (ebitda). Positief zijn de groeivooruitzichten van de nettowinst: de winst per aandeel bedroeg vorig jaar 0,76 dollar en moet in 2025 en 2026 groeien tot respectievelijk 0,96 en 1,27 dollar.

Van de 28 analisten op Bloomberg die het aandeel volgen, geven 24 een positief koopadvies, terwijl vier adviseren het aandeel te houden. De stemming onder analisten is in de afgelopen drie maanden opvallend verbeterd.

De On Cloud. Beeld: On.

Hoka (Deckers Outdoor Corporation)

Hoka is een van oorsprong Frans merk van sportschoenen, opgericht in 2009. De schoenen zijn ontworpen met een extra brede hiel, waardoor lopers efficiënter bergaf kunnen rennen. Het grootste succes behaalde Hoka na de overname door het Amerikaanse schoenenbedrijf Deckers Outdoor Corporation, bekend van de Teva-sandalen en Ugg-laarzen. Deckers heeft Hoka-schoenen op de markt gebracht die gericht zijn op tal van sportieve activiteiten.

Voor de overname door Deckers draaide Hoka een jaaromzet van 3 miljoen dollar. In 2024 was dit gestegen tot 1,8 miljard dollar, goed voor maar liefst 42 procent van de totale jaaromzet van Deckers, zo blijkt uit het jaarrapport. Daaruit blijkt ook dat Ugg sterk bijdraagt aan de groei: de verkoop van Ugg vertegenwoordigt 54 procent van de totale omzet.

Deckers groeide in 2024 met 20,25 procent op jaarbasis, maar werd onlangs hard geraakt door het nieuws van de aangekondigde handelstarieven door Trump. Sinds donderdag 30 januari is het aandeel met ruim 23 procent gedaald, vanwege Deckers’ grote afhankelijkheid van verkoop buiten de Verenigde Staten. De afgelopen jaren heeft het bedrijf juist geïnvesteerd om zijn wereldwijde verkoop te vergroten. Het aandeel zou kunnen herstellen als handelsheffingen worden vermeden.

Verder is Deckers relatief hoog gewaardeerd met een ev-ebitda-verhouding van 25,09. Toch heeft het bedrijf een indrukwekkend groeipad afgelegd en zijn winstgevendheid verbeterd. De winst per aandeel bedroeg 2,71 dollar in 2022 en groeide tot 4,86 dollar in 2024. Tegen 2027 verwacht het bedrijf een EPS van 7,37 dollar.

Van de 26 analisten die het aandeel volgen, geven veertien volgens Bloomberg een positief koopadvies, terwijl negen adviseren het aandeel te houden en drie een verkoopadvies geven. Sinds de tweede helft van 2024 is het sentiment onder analisten iets verslechterd.

Beeld: Han Myung-Gu/WireImage.

Asics

Asics is een Japans merk van sportartikelen dat al sinds 1949 actief is. Oorspronkelijk onderscheidden de sportschoenen zich door een ontwerp dat het comfort voor sporters verbeterde en tegelijk de kans op blessures verminderde. De afgelopen jaren is Asics sterk gegroeid als lifestylemerk. Nieuwe ontwerpen en samenwerkingen met onder meer het Franse modehuis Kenzo en de Japanse kledingmerken Beams en Comme des Garçons hebben het imago van Asics vernieuwd. De klassieke dad sneaker is veranderd in een felbegeerde, trendy sneaker. Het Asics-aandeel is sinds februari 2024 met ruim 197 procent gestegen.

Asics is, net als andere opkomende sneakermerken, hoog geprijsd met een ev-ebitda-verhouding van 24,96. Het aandeel zet echter wel belangrijke stappen om zijn nettoresultaat te verbeteren. De winst per aandeel bedroeg 48,13 yen (0,30 euro) in 2023 en steeg tot 88,61 yen (0,55 euro) in 2024. Volgend jaar moet de winst per aandeel toenemen tot 107,39 yen (0,67 euro).

Acht van de dertien analisten op Bloomberg geven Asics een positief koopadvies. Twee raden aan het aandeel te houden en één geeft een verkoopadvies. Net als bij Deckers is het sentiment in de tweede helft van 2024 verslechterd.

Beeld: Jeremy Moeller/Getty Images.

Nike en Adidas: onbetwiste marktleiders

Ondanks de groei van kleinere concurrenten zijn Adidas en Nike al decennialang de onbetwiste leiders in het domein van sportschoenen en sneakers. De merken hebben een lange geschiedenis die hen favoriet maakt bij consumenten, maar dat betekent niet dat de markt van sneakers en sportschoenen stil blijft staan.

Sinds 2021 kreeg de verkoop van Nike-schoenen klappen door een strategische blunder van oud-CEO John Donahoe. In volle coronatijd haalde hij Nike uit bekende sneakerketens en focuste zich in plaats daarvan op de directe verkoop aan consumenten via de webshop en eigen winkels. Sinds januari 2021 verloor Nike meer dan 130 miljard dollar aan beurswaarde.

Tegelijk heeft Adidas de wind in de zeilen na het debacle met de populaire rapper Ye (vroeger Kanye West). De Yeezy van Ye is sinds 2015 uitgegroeid tot de populairste sneaker van Adidas, maar in 2022 werd de samenwerking abrupt beëindigd na antisemitische uitspraken van de Amerikaan. Adidas slaagde erin meer dan 400 miljoen dollar te verdienen door de verkoop van de resterende voorraad Yeezy-schoenen, en inmiddels zijn drie nieuwe modellen razend populair: de Samba, de Campus en de Gazelle.

Ondanks de moeilijkheden blijft Nike marktleider met een totale omzet van 51,4 miljard dollar in 2024 (+0,4%). Adidas haalde vorig jaar een omzet van 23,69 miljard euro (+11%). Lees hier onze vergelijking van het aandeel Adidas en Nike.