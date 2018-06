Yasmien Naciri: 'Openstaan voor diversiteit is nog iets anders dan positief discrimineren'

Alle ouders van haar vrienden en klasgenoten waren ondernemers. Yasmien Naciri (26) telt in gedachten nog even na. Ja, echt allemaal. "Ik was letterlijk de enige van wie de ouders arbeiders waren", zegt ze. Ondertussen stimuleert Naciri, de kleindochter van een mijnwerker met Marokkaanse roots, met het jeugdhuis Fleks jongeren om zelf te ondernemen en werkt ze als zelfstandig marketeer. Daarnaast deelt ze nu en dan haar gedachten, onder meer als columniste in De Morgen. Ze doet dat voor het eerst ook in een boek. "Misschien blik ik er binnen twintig jaar op terug en denk ik: nee, Yasmien, dat was het toch niet. Of dat was het juist wel, dat kan natuurlijk ook."

