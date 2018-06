'We gaan naar immigratiecijfers die de meesten niet onder ogen willen zien'

De Afrikaanse exodus gaat niet meer weg. Als we niets doen, zal de Europese bevolking nog deze eeuw voor een derde uit immigranten bestaan, voorspelt de migratiespecialist Frédéric Docquier. Ontwikkelingshulp is nuttig, maar om de uitstroom te stoppen, is een groeimirakel nodig in Afrika.